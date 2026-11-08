У Києві змінять рух на трьох мостах через Дніпро: які обмеження запровадять (інфографіка)

У Києві запровадять резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом. Оптимізація руху на мостах через Дніпро відбудеться вже з понеділка, 9 листопада.

З понеділка у Києві запровадять резервні схеми транспортного сполучення, щоб розвантажити мости та оптимізувати потоки транспорту. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Міст Патона

Міст Патона Фото: МВС України

З 07:00 до 10:00 три смуги з п'яти працюватимуть у режимі реверсивного руху, в напрямку правого берега, а з 16:00 до 20:00 — у напрямку лівого.

Північний міст

Північний міст Фото: МВС України

На під'їздах до споруди патрульні поліцейські спрямовуватимуть вантажний транспорт в об'їзд, через Подільський мостовий перехід.

Рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а також легкових автомобілів та громадського транспорту з правого берега на лівий буде відновлено.

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Південний міст

Південний міст Фото: МВС України

Вантажний транспорт, який рухатиметься з лівого берега на правий, скеровуватимуть в об'їзд, через Дарницький міст. Для легкового і громадського транспорту обмеження не запроваджуються.

Патрульна поліція найближчим часом оприлюднить детальні схеми руху, анонсував Вигівський та закликав водіїв дотримуватись обмежень та планувати свої маршрути завчасно.

Наразі МВС вже збільшило кількість екіпажів поліції у Києві для регулювання руху, розвантаження мостів та допомоги водіям, повідомив очільник МВС.

Нагадаємо, президент Зеленський доручив главі уряду представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті в умовах збоїв в роботі метро чи викликів з мостами через Дніпро.

Фокус також писав, що раніше президент доручив розробити для Києва резервні схеми транспортного сполучення.