В Киеве изменят движение на трех мостах через Днепр: какие ограничения введут (инфографика)

В Киеве будут введены резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегами. Оптимизация движения на мостах через Днепр начнётся уже с понедельника, 9 ноября.

С понедельника в Киеве введут резервные схемы транспортного сообщения, чтобы разгрузить мосты и оптимизировать транспортные потоки. Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский.

Мост Патона

Мост Патона Фото: МВД Украины

С 07:00 до 10:00 три из пяти полос будут работать в режиме реверсивного движения в направлении правого берега, а с 16:00 до 20:00 — в направлении левого.

Северный мост

Северный мост Фото: МВД Украины

На подъездах к сооружению патрульные полицейские будут направлять грузовой транспорт в объезд через Подольский мостовой переход.

Движение общественного транспорта с левого берега на правый, а также легковых автомобилей и общественного транспорта с правого берега на левый будет возобновлено.

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Южный мост

Южный мост Фото: МВД Украины

Грузовой транспорт, следующий с левого берега на правый, будет направляться в объезд через Дарницкий мост. Для легковых автомобилей и общественного транспорта ограничения не вводятся.

Патрульная полиция в ближайшее время обнародует подробные схемы движения, сообщил Выговский и призвал водителей соблюдать ограничения и заранее планировать свои маршруты.

В настоящее время МВД уже увеличило количество полицейских экипажей в Киеве для регулирования дорожного движения, разгрузки мостов и оказания помощи водителям, сообщил глава МВД.

Напомним, президент Зеленский поручил главе правительства представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте в случае сбоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр.

Фокус также сообщал, что ранее президент поручил разработать для Киева запасные схемы транспортного сообщения.