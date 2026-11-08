Зеленський запропонував зробити безкоштовний проїзд у Києві: за яких умов пасажири не платитимуть

Під час екстрених ситуацій проїзд у громадському транспорті у Києві може стати безоплатним. Президент доручив опрацювати подібну можливість.

Під час селекторної наради у неділю, 8 листопада, прем'єр-міністр Сергій Корецький, секретар РНБО Ігор Клименко та глава МВС Іван Вигівський представили ймовірні варіанти резервних транспортних схем для столиці. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, наразі опрацьовується реорганізація дорожнього руху у визначених частинах Києва та необхідна кількість транспорту.

Уряд, зазначив глава держави, має підготувати конкретні заходи підтримки безперебійної та доступної роботи міського наземного транспорту в умовах збоїв в роботі метро чи викликів з мостами через Дніпро.

Окрім того, Зеленський доручив прем'єру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та достатнього резерву автобусів для Києва.

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Подорожчання проїзду у київських маршрутках

Тим часом приватна маршрутка №503, яка курсує віж станції метро "Червоний хутір" до вулиці Митрополита Шептицького, підвищила вартість проїзду до рівня громадського транспорту, інформує "ТСН".

Оголошення про вартість проїзду у маршрутці №503 Фото: ТСН

У Асоціації перевізників Києва та Київської області запевняють, що це поки єдиний автобус у режимі маршрутного таксі, у якому вартість проїзду сягнула 30 гривень. Інші поки що зберігають ціни на рівні 25 гривень.

Нагадаємо, Зеленський раніше доручив розробити для Києва резервні схеми транспортного сполучення.

Фокус також писав, що з 15 липня у Києві з 8 до 30 гривень зросла вартість проїзду в громадському транспорті. А тариф на проїзд у маршрутках зріс з 20 до 25 гривень з 1 серпня.