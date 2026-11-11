В ОП закликали українців запастися водою: Верещук порадила готуватися до тривалої війни з РФ

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук вважає, що розмови про скорий мир не відповідають дійсності, адже Росія лише збільшує виробництво зброї. Посадовиця радить українцям заздалегідь подбати про запаси води й необхідних речей, а також не залишати без допомоги самотніх сусідів.

Українцям не варто розраховувати на швидке завершення війни, адже Росія далі нарощує випуск ракет і дронів. Готуватися до тривалого протистояння закликала заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук під час форуму "Всеохопна оборона: від концепції до дій", передає кореспондент "Главком".

Попри розмови про можливий мир, посадовиця радить зважати на реальну ситуацію. Дії Кремля, за її словами, свідчать про зміцнення армії, а не про намір зупинити бойові дії. Скептично Верещук оцінила й очікування, сформовані телевізійними заявами чи позиціями іноземних політиків.

"Чому ми маємо говорити про те, що ми готуємося до миру? Звідки у нас це уявлення, що хтось сказав це по телевізору чи хтось в Америці хоче так показати? Реальність інша", – заявила вона.

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Верещук порадила заздалегідь подбати про воду та інші необхідні речі. Водночас вона закликала думати не лише про себе, а й підтримувати тих, хто не може підготуватися самотужки, зокрема самотніх сусідів.

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