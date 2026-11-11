Що росіяни відповіли про енергетичне перемир'я: Зеленський розкрив деталі зустрічей в ОАЕ (відео)

Російська делегація на переговорах ухилилася від відповіді щодо енергетичного перемир'я, тож Київ чекає на підсумки розмови посланців Трампа з Путіним. Зеленський також розповів про пропозицію обміну "всіх на всіх" і гарантії безпеки від США.

Енергетичне перемир'я та припинення ударів по морській інфраструктурі обговорювали на переговорах, однак російська делегація послалася на те, що в неї "немає мандата" відповідати, розповів Володимир Зеленський під час спілкування з ірландськими медіа. Він очікує, що ці питання порушать посланці Дональда Трампа на зустрічі з Путіним.

Енергетичне перемир'я та припинення ударів по морській інфраструктурі обговорювали на переговорах, однак російська делегація послалася на те, що в неї "немає мандата" відповідати, розповів Володимир Зеленський. Він очікує, що ці питання порушать посланці Дональда Трампа на зустрічі з Путіним.

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"Американці полетіли з конкретикою до Путіна. Мені б дуже хотілося, щоб вони повернулися з конкретикою в Дублін. Я не дуже в це вірю, але все одно надія є", – сказав президент.

До кінця 2026 року, на його думку, триває "вікно можливостей", коли результату прагнуть усі учасники перемовин. Згодом ситуація в Європі може змінитися, а в США зміни вже відбуваються.

Окремо Зеленський зауважив, що у Вашингтоні вважають, ніби для завершення війни Україна має залишити Донбас. Проте такий підхід, за його словами, неможливий, адже з Києвом не можна розмовляти подібним чином, коли на кону незалежність держави.

Зеленський про полонених, гарантії та повернення чоловіків

В Абу-Дабі Україна запропонувала обмін полоненими за формулою "всіх на всіх". За словами президента, делегації обговорювали обмін у форматі "1000 на 1000", проте кількість може збільшитися до 1200. Київ чекає відповіді від Кремля.

Що стосується гарантій безпеки для потенційного укладення мирної угоди, Зеленський наголосив, що Україна потребує їх насамперед від США, а не від Росії.

Також Зеленський зазначив, що чоловіки мобілізаційного віку, які виїхали, мають повернутися, хоча причини від'їзду в людей різні, тому це питання лишається складним.

Крім цього, з Ірландією домовлялися про спільне виробництво дронів, зокрема морських, Дублін отримає й деталі зимового пакета допомоги. Прем'єр Міхол Мартін повідомив, що з 120 тис. українців, які приїхали на початку великої війни, у країні лишаються 80 тис. Європа шукає, як заохотити до повернення тих, хто виїхав із порушенням правил, але силоміць нікого не повертатимуть.

Раніше повідомлялося, що очільник делегації РФ Володимир Мединський заявив, що сторони наблизилися до миру, а глава МЗС РФ Сергій Лавров дав зрозуміти, що Москва й надалі прагнутиме цілей війни.

Також повідомлялося, що заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук натомість закликала не вірити розмовам про швидкий мир.