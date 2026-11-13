Путін мав чотири плани для примусу України до капітуляції: спрацюють до весни 2027 року, – WSJ

РФ, продовжуючи війну в Україні, мала чотири "ставки", дві з яких вже не "зіграли", але можуть спрацювати ще дві. Ставки пов'язані з ситуацією в Європі та масштабне знищення інфраструктури найближчої зими.

Російський диктатор Путін не завершує війну, оскільки сподівається на перемогу до весни 2027 року, ідеться у матеріалі медіа The Wall Street Journal. Зауважується, що Путін мав чотири плани щодо України, і дві з них, ймовірно, "мають більше шансів на успіх до наступного року". Один з планів, який може призвести до російської перемоги, — це паралізування української економіки шляхом ударів по інфраструктурі. Другий — підтримка політиків у Європі (переважно правих), які, прийшовши до влади, скасують допомогу Україну і та буде змушена капітулювати.

Медіа нагадало про переговори в Абу-Дабі, після яких очільник делегації РФ Володимир Мединський ще раз повторив, що Кремль не відмовився від початкового плану "розчленування та підпорядкування України та переписування порядку Європи після холодної війни". У матеріалі WSJ вказано, що Путін очікує весну 2027 року, щоб побачити, чи зіграють його останні дві ставки, і тоді вирішуватиме, що робити далі.

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"Весна — це те, чого чекатимуть росіяни. Вони хочуть побачити, що забезпечує ця ракетна кампанія, а також хто виграє майбутні президентські вибори у Франці. А потім вони підіб'ють підсумки", — навело медіа оцінку американської аналітикині Ганни Нотт.

Втім, зі слів аналітикині, навіть якщо буде провал російських планів весною 2027 року, це стане приводом не для завершення війни РФ проти України, а для перегляду стратегії.

Після приходу Дональда Трампа у Білий дім у 2025 році Україна потерпала від тиску президента США, які вимагали капітуляцію українців на умовах Путіна. Україна відмовилась від територіальних поступок, втримала фронт, але Вашингтон і далі має важелі тиску: наприклад, обмежуючи Starlink та зброю. Паралельно Трамп має економічні оборудки з Путіним та почав скасовувати частину санкцій проти РФ. При цьому багаторічна боротьба росіян з українською армією показала малі успіхи на фронті та малі територіальні здобутки.

Тим часом Кремль побачив, що після відходу США Україна тримається завдяки підтримці Європі. Саме тому почали посилений вплив на політичну ситуацію, щоб привести до влади прокремлівських політиків. Серед найважливіших — вибори у Франції у квітні 2027 року, коли може перемогти права політикиня Марін Ле Пен, яка критичного висловлюється щодо допомоги Україні. Схожа ситуація — з Німеччиною, де зростає підтримка правої партії "Альтернатива для Німеччини", та в Італії.

Медіа описало політичну ситуацію у Європі та плани Путіна й зауважило, що у РФ також не все гаразд. Зокрема, починаються економічні проблеми і є значний фінансовий дефіцит через те, що третина державних витрат іде на війну проти України.

Зауважмо, у серпні 2026 року вийшов матеріал медіа The New York Times, у якому ішлося про плани Путіна розвалити ЄС та зруйнувати допомогу Україні шляхом впливу на вибори. Як приклад, описують вибори у Молдові, над якими працювали спеціальні "політтехнологи" ГРУ РФ, про "навчальні табори", в яких готували молодиків для силових акцій тощо.

Переговори щодо України — що відомо про зустрічі 10-12 листопада

Зазначимо, на сьогодні Франція почала брати участь у переговорах щодо України, оскільки на тристоронній зустрічі делегацій в Абу-Дабі 10-11 листопада був присутній представник цієї країни. Крім того, нинішній президент Емманюель Макрон у 2024 році запропонував ініціативу "коаліції охочих" — про створення європейського військового контингенту, який можуть направити в Україну після завершення війни. Питання участі Європи у мирному врегулюванні та в наданні гарантій безпеки Україні загострилось з жовтня 2026 року, коли Путін заявив про перебудування системи європейської безпеки та нагадав про свою попередню вимогу відвести НАТО до кордонів 1997 року.

Тим часом після перегорів щодо України в Абу-Дабі 10-11 листопада спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що Європі справді варто бути стороною під час врегулювання. Задля того, щоб отримати "благословення" Путіна по цьому питанню, відбувся візит Кушнера у Москву. Після зустрічі з російським диктатором представник Білого дому заявив, що Путін не проти.

Нагадуємо, Фокус писав про перебіг та результати переговорів щодо України 10-11 листопада в Абу-Дабі. Крім того, 12 листопада відбулась зустріч Кушнера і також Стіва Віткоффа з президентом Зеленським: які з'явились домовленості.