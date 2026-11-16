Китай удивил необычным решением перед встречей Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Сценарий, который может повлиять на Украину, до сих пор не согласован — Трамп, Путин и Си Цзиньпин готовят встречу, в связи с которой в мире уже опасаются нового перераспределения влияния.

Уже 19 ноября за одним столом в Китае могут оказаться лидеры трёх государств, от решений которых зависит мировая политика, — Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин. Но эта встреча, которая обычно должна быть тщательно спланирована, с согласованными темами и четким сценарием, может пройти совсем иначе. Си Цзиньпин, который традиционно не любит дипломатических неожиданностей и предпочитает контролировать каждую деталь переговоров, на этот раз, похоже, готов отступить от собственных правил. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с подготовкой встречи.

Так, стало известно, что Китай согласился на проведение трехсторонней встречи лидеров США, России и КНР без заранее утвержденной повестки дня. Для китайского лидера Си Цзиньпина это нетипичный подход, ведь он обычно отдаёт предпочтение тщательно подготовленным переговорам с зарубежными лидерами. В то же время такой подход предоставит трём лидерам больше пространства для обсуждения вопросов, которые каждый из них сочтёт важными.

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Переговоры должны состояться в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.

По данным журналистов, изначально Пекин осторожно относился к идее переговоров в трехстороннем формате. Причиной тому были непредсказуемость участников и сложность согласования тем, которые устроили бы всех троих лидеров. Впрочем, после нескольких недель контактов между представителями Вашингтона, Москвы и Пекина стороны договорились о проведении встречи. При этом конкретную повестку дня заранее утверждать не стали.

Сам факт встречи китайская сторона уже официально подтвердила. Так, 16 ноября Министерство иностранных дел КНР сообщило, что Си Цзиньпин проведет переговоры с Путиным и Трампом 19 ноября в Шэньчжэне. В то же время в заявлении не уточнили, какие именно вопросы будут обсуждать президенты.

Кстати, по информации американской стороны, перед совместными переговорами Трамп также планирует провести отдельную двустороннюю встречу с Си Цзиньпином и рабочий обед. При этом китайская сторона пока не обнародовала подробную повестку дня и не сообщила, планируют ли лидеры подписать совместные документы по итогам переговоров.

Почему отсутствие согласованной повестки дня не является чем-то необычным для Си Цзиньпина

Как отмечает Financial Times, китайский лидер обычно отдаёт предпочтение тщательно подготовленным встречам с зарубежными лидерами. Такой подход позволяет Пекину заранее определять темы переговоров и контролировать их ход.

На этот раз ситуация иная. Дональд Трамп известен своими импровизациями во время публичных выступлений и переговоров, тогда как у Путина есть свои собственные цели в отношении предстоящей встречи. По этой причине для Китая трехсторонний формат сопряжен с дополнительными дипломатическими рисками.

По информации собеседников издания, знакомых с ходом подготовки переговоров, стороны до сих пор не согласовали ни повестку дня, ни формат встречи.

Бывший высокопоставленный чиновник администрации президента США Эдгард Каган, занимавшийся вопросами Восточной Азии, объяснил нежелание Пекина обсуждать ядерное разоружение совместно с Вашингтоном и Москвой.

"Китайцы этого не хотят", — сказал он, комментируя перспективу трехсторонних переговоров по контролю над ядерным оружием.

По его словам, участие в таких переговорах фактически означало бы признание Китая ядерной державой, к которой могут применяться такие же ограничения, как к США и России.

Будут ли Трамп, Путин и Си Цзиньпин обсуждать Украину

Один из важнейших вопросов предстоящей встречи — возможное обсуждение войны России против Украины. Однако позиции участников по этому вопросу расходятся.

По информации Reuters, Москва стремилась включить украинский вопрос в повестку переговоров. Путин рассматривает эту встречу как возможность продвигать договоренности о завершении войны на условиях России.

В то же время Пекин выступал против включения этой темы в повестку дня. Собеседники агентства сообщили, что китайская сторона не поддержала такое предложение. Американский чиновник также заявил, что Трамп вряд ли будет поднимать вопрос о войне в Украине именно в трехстороннем формате.

Отдельно президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал о своей беседе с Си Цзиньпином. По его словам, китайский лидер дал понять, что не считает трехстороннюю встречу подходящей площадкой для обсуждения войны в Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что это европейский конфликт, поэтому европейские страны также должны присутствовать за столом переговоров.

Таким образом, на данный момент нет подтверждений того, что украинский вопрос станет частью официальной повестки дня встречи трех президентов.

О чём хотят поговорить Трамп, Путин и Си Цзиньпин

У каждого из трёх лидеров есть свои интересы в отношении возможной встречи.

Дональд Трамп заинтересован в переговорах по контролю над ядерным оружием. Кроме того, американская сторона рассматривает вопрос о войне с Ираном.

заинтересован в переговорах по контролю над ядерным оружием. Кроме того, американская сторона рассматривает вопрос о войне с Ираном. Владимир Путин стремится поднять тему завершения войны против Украины и добиться договоренностей на выгодных для Москвы условиях.

стремится поднять тему завершения войны против Украины и добиться договоренностей на выгодных для Москвы условиях. Си Цзиньпин заинтересован в поддержании стабильных отношений с Вашингтоном и укреплении международной роли Китая, но не хочет брать на себя обязательства, которые могут ограничить его страну.

В настоящее время Си Цзиньпин оказался вынужден балансировать между интересами Вашингтона и Москвы. Китай имеет тесные экономические и военно-технические связи с Россией, но в то же время не заинтересован в переговорах, которые могут создать для него дополнительные обязательства в отношении ядерного вооружения.

Итак, главная особенность предстоящей встречи заключается не только в том, что впервые за одним столом соберутся лидеры США, Китая и России. Переговоры готовятся без заранее согласованной повестки дня, а позиции трех стран по Украине и ядерному разоружению существенно различаются.

Напомним, что Дональд Трамп не планирует обсуждать войну в Украине в ходе запланированной трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Китае. Вместо этого лидеры сосредоточатся на войне в Иране и сокращении ядерных арсеналов, тогда как переговоры по Украине Вашингтон решил оставить для отдельного дипломатического формата.

Кроме того, Фокус писал о ходе и итогах переговоров по Украине, состоявшихся 10–11 ноября в Абу-Даби.