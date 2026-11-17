С Крымским мостом все: одна из арок моста обрушилась в море, а пролет искривился и просел в одну сторону.

Россияне обещают назвать сроки восстановления "в ближайшее время". Но здесь есть проблема. Чтобы поднять и заменить арку, нужны крупные плавучие краны. А в нынешних условиях любое такое судно в Керченском проливе превратится в мишень для наших дронов. Украина просто не даст им там работать. Поэтому быстрого ремонта не будет, и ремонтировать мост придется не неделями, а месяцами. Если вообще получится.

Последствия этого гораздо серьезнее, чем кажется. Мост был главной артерией, по которой Россия поставляла топливо, боеприпасы и технику в Крым.

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Теперь все это придется перевозить на паромах, которые легко поразить, или по сухопутному коридору через оккупированный юг, который уже давно находится в зоне действия наших дронов. Добавьте к этому удары по российским НПЗ, и Крым рискует столкнуться с дефицитом топлива уже этой зимой. А если обломки арки перекрыли судоходный фарватер, то под угрозой окажется еще и выход из Азовского моря для российских портов.

Но есть и символическое значение. Мост строили как главное доказательство того, что Крым "навсегда". Путин лично проехал по нему за рулем грузовика. Сегодня этот символ лежит в море.

А мы в очередной раз доказали, что для украинских Сил обороны нет недостижимых целей.

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