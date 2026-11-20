ПУТИН СНОВА ОШИБСЯ В ДОНБАССЕ НА ЦЕЛЫЙ ЛЮКСЕМБУРГ

Путин снова неверно рассчитал ситуацию на Донбассе. На пресс-конференции в Шэньчжэне, сразу после встречи с Трампом и Си, он задал "примитивный, но законный", по его словам, вопрос. Мол, Украина удерживает оставшиеся 10% Донецкой области, но зачем, если все равно не удержит.

Здесь возможны только два варианта. Либо генералы годами рисуют ему бумажные победы, и он искренне в них верит. Либо он сам сознательно обманывает всех — от собственных граждан до Трампа. Но на самом деле разницы нет, потому что цифры от этого правдивыми не становятся.

А цифры таковы. По оценке американского Института изучения войны, Украина контролирует не 10%, а более 20% Донецкой области, а по данным украинских властей — даже около 26%.

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То есть Путин "потерял" примерно 2,6 тысячи квадратных километров, а это площадь целого Люксембурга. Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка… Это не "остатки", а целый промышленный и оборонный пояс, где живут сотни тысяч людей. И каждый раз эти путинские 10% почему-то не заканчиваются. А тем временем сама Россия уже второй месяц подряд теряет больше территории, чем захватывает, и это признает даже Пентагон.

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Теперь о "смысле удержания". Россия штурмует эти города с 2022 года и задействовала там десятки тысяч своих солдат, а в октябре понесла самые большие потери за всю войну. Если в Кремле так уверены, что Донбасс и так падет, почему они просят отдать его за столом переговоров? Потому что на поле боя это не получается. Именно поэтому Путин пытается добиться дипломатическим путем того, чего не смог добиться с помощью оружия.

И когда ничего не получается ни на фронте, ни на переговорах, Россия делает то, что у нее выходит лучше всего. Она наносит удары по мирным жителям. Удар по перрону в Днепре, где люди садились в поезд, ракетные обстрелы Киева, охота на энергетиков в преддверии зимы. Так ведет себя не побеждающее государство, а террористическая организация, которая пытается запугать тех, кого не может победить.

Поэтому ответ на "законный вопрос" Путина очень прост. Смысл удержания Донбасса в том, что за ним следуют Днепр, Запорожье, Харьков и вся Украина. Любая земля, сданная без боя, станет не концом войны, а плацдармом для следующей. А после того, как Крымский мост ушел в море, Кремлю стоит задать другой вопрос. Есть ли смысл удерживать Крым, если все равно ничего не выйдет?

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