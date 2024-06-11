Кибервойна против России: как хакеры ГУР заставляют россиян переходить на "чебурнет"

Украинская разведка осуществляет 3-4 хакерские атаки в месяц на РФ. Чаще всего россияне прибегают к "геоблоку", физически отключая оборудование от глобальной сети Интернет.

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Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявили о проведении более 50 кибератак, направленных на цифровую инфраструктуру РФ. Об этом сообщает NV.

За то время, что Россия воюет против Украины, киберсилами ГУР было проведено несколько десятков операций в киберпространстве. Украинская разведка осуществляет 3-4 хакерские атаки в месяц, в зависимости от целей и добытой информации.

Кибероперации имеют разные цели. Некоторые направлены на поиск и получение секретной информации об оснащении и личном составе ВС РФ. В ходе таких атак украинские разведчики выясняют, какая техника есть на вооружении у российских войск, где именно расположены те или иные части и в каком количестве.

Данные о предприятиях, входящих в состав российского военно-промышленного комплекса тоже интересуют ГУР. Добыв информацию о них, можно понять, какие вооружения способна производить Россия, в какие сроки, в каком количестве, как будет их применять и пр.

По заявлению представителей ГУР, служба уже имеет на руках несколько терабайт данных о силах страны-агрессора. Эта информация передается СБУ и ВСУ для повышения ситуационной осведомленности, анализа и т.д.

ГУР проводит кибератаки и с тем, чтобы нанести вред или вывести из строя оборудование, которое россияне используют для обмена данными или осуществления финансово-экономической деятельности и пр.

Вражеская сторона пытается защититься от хакерских атак ГУР. Чаще всего она прибегает к "геоблоку", физически отключая оборудование от глобальной сети Интернет. Но этот "переход на чебурнет" россиянам не помогает, заверили украинские разведчики.

Ранее мы сообщали о том, что хакеры ГУР атаковали учреждения и компании России. Компании и службы РФ не могут нормально работать из-за мощной DDoS-атаки, а россияне не получают необходимые им услуги.