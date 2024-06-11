Кібервійна проти Росії: як хакери ГУР змушують росіян переходити на "чебурнет"

Українська розвідка здійснює 3-4 хакерські атаки на місяць на РФ. Найчастіше росіяни вдаються до "геоблока", фізично відключаючи обладнання від глобальної мережі Інтернет.

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Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявили про проведення понад 50 кібератак, спрямованих на цифрову інфраструктуру РФ. Про це повідомляє NV.

За той час, що Росія воює проти України, кіберсилами ГУР було проведено кілька десятків операцій у кіберпросторі. Українська розвідка здійснює 3-4 хакерські атаки на місяць, залежно від цілей і здобутої інформації.

Кібероперації мають різні цілі. Деякі спрямовані на пошук і отримання секретної інформації про оснащення та особовий склад ЗС РФ. Під час таких атак українські розвідники з'ясовують, яка техніка є на озброєнні у російських військ, де саме розташовані ті чи інші частини і в якій кількості.

Дані про підприємства, що входять до складу російського військово-промислового комплексу, теж цікавлять ГУР. Здобувши інформацію про них, можна зрозуміти, які озброєння здатна виробляти Росія, в які терміни, в якій кількості, як буде їх застосовувати тощо.

За заявою представників ГУР, служба вже має на руках кілька терабайт даних про сили країни-агресора. Цю інформацію передають СБУ і ЗСУ для підвищення ситуаційної обізнаності, аналізу тощо.

ГУР проводить кібератаки і з тим, щоб завдати шкоди або вивести з ладу обладнання, яке росіяни використовують для обміну даними або здійснення фінансово-економічної діяльності тощо.

Ворожа сторона намагається захиститися від хакерських атак ГУР. Найчастіше вона вдається до "геоблока", фізично відключаючи обладнання від глобальної мережі Інтернет. Але цей "перехід на чебурнет" росіянам не допомагає, запевнили українські розвідники.

Раніше ми повідомляли про те, що хакери ГУР атакували установи і компанії Росії. Компанії та служби РФ не можуть нормально працювати через потужну DDoS-атаку, а росіяни не отримують необхідні їм послуги.