"Лягли" банки й держпослуги. Хакери ГУР атакували установи і компанії Росії, — ЗМІ

Компанії та служби РФ не можуть нормально працювати через потужну DDoS-атаку, а росіяни не отримують необхідні їм послуги.

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Експерти у сфері кібербезпеки Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) провели атаку на деякі компанії та державні служби. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Джерела з ГУР кажуть, що повідомлення "Роскомнадзора" про аварію магістральної мережі зв'язку не відповідають дійсності. Насправді сайти деяких російських держустанов і компаній не працюють, оскільки на них обрушилася потужна DDoS-атака, ініційована співробітниками ГУР.

Унаслідок цієї атаки, здійсненої вдень 5 червня, жителі країни-агресора не могли отримати доступ до сайту держпослуг. Також не працювали сайти Міністерства юстиції, Міністерства оборони, Міністерства інформаційних технологій і зв'язку, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства промисловості та енергетики РФ, стверджують джерела. Не відкривався і веб-сайт Федеральної податкової служби та Федеральної митної служби. Остання визнала наявність DDoS-атаки, повідомивши, що вона здійснюється на операторів зв'язку, тому інформаційний обмін з учасниками зовнішньоекономічної діяльності ускладнений.

Російська "Об'єднана авіабудівна компанія" також скаржилася на DDoS-атаку і неможливість нормально працювати.

Збої спостерігалися в роботі серверів хмарного сховища Росії, так званої "госхмари". У деяких регіонах РФ не працював єдиний державний реєстр РАЦСу.

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Клієнти російських "Сбербанка" і "Альфабанка" теж не змогли скористатися онлайн-сервісами. Так само як і відвідувачі соціальної мережі "ВКонтакте".

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