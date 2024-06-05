"Легли" банки и госуслуги. Хакеры ГУР атаковали учреждения и компании России, – СМИ

Компании и службы РФ не могут нормально работать из-за мощной DDoS-атаки, а россияне не получают необходимые им услуги.

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Эксперты в сфере кибербезопасности Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) провели атаку на некоторые компании и государственные службы. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Источники из ГУР говорят, что сообщение "Роскомнадзора" об аварии магистральной сети связи не соответствуют действительности. На самом деле сайты некоторых российских госучреждений и компаний не работают, так как на них обрушилась мощная DDoS-атака, инициированная сотрудниками ГУР.

В результате этой атаки, совершенной днем 5 июня, жители страны-агрессора не могли получить доступ к сайту госуслуг. Также не работали сайты Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства информационных технологий и связи, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства промышленности и энергетики РФ, утверждают источники. Не открывался и веб-сайт Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы. Последняя признала наличие DDoS-атаки, сообщив, что она осуществляется на операторов связи, поэтому информационный обмен с участниками внешнеэкономической деятельности затруднен.

Российская "Объединенная авиастроительная компания" также жаловалась на DDoS-атаку и невозможность нормально работать.

Сбои наблюдались в работе серверов облачного хранилища России, так называемого "гособлака". В некоторых регионах РФ не работал единый государственный реестр ЗАГСа.

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Клиенты российских "Сбербанка" и "Альфабанка" тоже не смогли воспользоваться онлайн-сервисами. Равно как и посетители социальной сети "ВКонтакте".

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