Пришлось отменить операции: российские хакеры атаковали систему здравоохранения в Британии

Злоумышленники использовали программу-вымогатель, с помощью которой парализовали работу трех больниц. Предполагается, что целью хакеров стала IT-система Synnovis, которая обслуживает патологоанатомические лаборатории Национальной службы здравоохранения.

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Хакеры, базирующиеся в России, предприняли атаку на Национальную службу здравоохранения Британии. И парализовали работу трех крупных больниц. Атака привела к серьеным последствиям: пришлось отменить операции и переливания крови. Об этом пишет Daily Mail.

Пострадали больницы Королевского колледжа, Гая и Сент-Томаса. Британские СМИ подтверждают, что источники атаки, предположительно, находятся в России.

Это произошло после предупреждений экспертов о том, что кибератака может продлиться несколько недель. Помимо отмены потенциально жизненно важных операций, взлом также вызвал хаос в кабинетах врачей общей практики в шести районах Лондона.

Предполагается, что целью атаки стала IT-система Synnovis, которая обслуживает патологоанатомические лаборатории Национальной службы здравоохранения.

Высокопоставленный источник сообщил журналу Health Service Journal (HSJ), что доступ к результатам патологоанатомических исследований теперь может занять "недели, а не дни".

Ранее сообщалось, что персонал больницы вынужден в кратчайшие сроки отменить ключевые операции или отправить пациентов в другие учреждения, причем нападение особенно затронуло службы переливания крови.

В больницах, среди прочего, пришлось отменить операции по трансплантации, в том числе и детских больницах. Бабушка 18-месячного пациента подтвердила, что пересадка почки ее внуку была отложена на неопределенный срок. "Эти операции проводятся только раз в месяц, поэтому теперь им придется ждать до июля", — отметила женщина.

Еще один пациент, 70-летний Оливер Доусон, готовился к операции с 6 утра понедельника 3 июня в больнице Ройал Бромптон, когда около 12:30 хирург сказал ему, что операция не состоится.

"Персонал отделения, похоже, не знал, что произошло, просто многим пациентам велели идти домой и ждать нового назначения", — отметил пациент.

Представитель больницы Королевского колледжа в Лондоне подтвердил, учреджение подверглось атаке: некоторые отделы не смогли подключиться к своему основному серверу.

В электронном письме, разосланном сотрудникам клиник, говорится, что врачи должны назначать ключевые анализы, включая анализы крови и мазки, только в том случае, если они "клинически срочны".

В другом заявлении говорится, что кровь будет выдаваться только в "неотложных" случаях, когда есть острая необходимость".

Система Synnovis, на которую нацелены хакеры, управляется SYNLAB UK & Ireland и выполняет более 32 миллионов патологоанатомических тестов в год.

Компания заявляет, что ежегодно обслуживает 1,7 миллиона человек на юго-востоке Лондона, поскольку сотрудничает с двумя пострадавшими больничными фондами NHS.

Представители Национальной службы здравоохранения заявили, что они работают с Национальным центром кибербезопасности, чтобы понять последствия кибератаки с использованием программы-вымогателя, затронувшей некоторые лондонские больницы.

В заявлении, подтверждающем атаку, Марк Доллар, генеральный директор Synnovis, заявил: "В понедельник, 3 июня, Synnovis – партнерство двух лондонских больничных трестов и SYNLAB – стала жертвой кибератаки с использованием программы-вымогателя. Это затронуло все ИТ-системы Synnovis, что привело к перебоям в работе многих наших патологоанатомических служб".

Напомним, ранее в Европе представители стран НАТО говорили об уязвимости стран перед кибератаками хакеров из РФ. А также о том, что многие пожары в крупных европейских городах произошли неслучайно, а были тщательно спланированным саботажем.