Довелося скасувати операції: російські хакери атакували систему охорони здоров'я в Британії

Зловмисники використовували програму-вимагач, за допомогою якої паралізували роботу трьох лікарень. Передбачається, що метою хакерів стала IT-система Synnovis, яка обслуговує патологоанатомічні лабораторії Національної служби охорони здоров'я.

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Хакери, що базуються в Росії, здійснили атаку на Національну службу охорони здоров'я Британії. І паралізували роботу трьох великих лікарень. Атака призвела до серйозних наслідків: довелося скасувати операції та переливання крові. Про це пише Daily Mail.

Постраждали лікарні Королівського коледжу, Гая і Сент-Томаса. Британські ЗМІ підтверджують, що джерела атаки, імовірно, знаходяться в Росії.

Це сталося після попереджень експертів про те, що кібератака може тривати кілька тижнів. Крім скасування потенційно життєво важливих операцій, злом також спричинив хаос у кабінетах лікарів загальної практики в шести районах Лондона.

Передбачається, що метою атаки стала IT-система Synnovis, яка обслуговує патологоанатомічні лабораторії Національної служби охорони здоров'я.

Високопоставлене джерело повідомило журналу Health Service Journal (HSJ), що доступ до результатів патологоанатомічних досліджень тепер може зайняти "тижні, а не дні".

Раніше повідомлялося, що персонал лікарні змушений у найкоротші терміни скасувати ключові операції або відправити пацієнтів до інших установ, причому напад особливо торкнувся служби переливання крові.

У лікарнях, зокрема, довелося скасувати операції з трансплантації, зокрема й дитячих лікарнях. Бабуся 18-місячного пацієнта підтвердила, що пересадку нирки її онукові відклали на невизначений термін. "Ці операції проводяться тільки раз на місяць, тому тепер їм доведеться чекати до липня", — зазначила жінка.

Ще один пацієнт, 70-річний Олівер Доусон, готувався до операції з 6-ї ранку понеділка 3 червня в лікарні Роял Бромптон, коли приблизно о 12:30 хірург сказав йому, що операція не відбудеться.

"Персонал відділення, схоже, не знав, що сталося, просто багатьом пацієнтам веліли йти додому і чекати нового призначення", — зазначив пацієнт.

Представник лікарні Королівського коледжу в Лондоні підтвердив, що заклад зазнав атаки: деякі відділи не змогли підключитися до свого основного сервера.

В електронному листі, розісланому співробітникам клінік, ідеться про те, що лікарі мають призначати ключові аналізи, включно з аналізами крові та мазками, тільки в тому разі, якщо вони "клінічно термінові".

В іншій заяві йдеться про те, що кров видаватимуть тільки в "невідкладних" випадках, коли є гостра необхідність".

Система Synnovis, на яку націлені хакери, управляється SYNLAB UK & Ireland і виконує понад 32 мільйони патологоанатомічних тестів на рік.

Компанія заявляє, що щорічно обслуговує 1,7 мільйона осіб на південному сході Лондона, оскільки співпрацює з двома постраждалими лікарняними фондами NHS.

Представники Національної служби охорони здоров'я заявили, що вони працюють із Національним центром кібербезпеки, щоб зрозуміти наслідки кібератаки з використанням програми-здирника, яка зачепила деякі лондонські лікарні.

У заяві, що підтверджує атаку, Марк Доллар, генеральний директор Synnovis, заявив: "У понеділок, 3 червня, Synnovis — партнерство двох лондонських лікарняних трестів і SYNLAB — стала жертвою кібератаки з використанням програми-вимагача. Це торкнулося всіх ІТ-систем Synnovis, що призвело до перебоїв у роботі багатьох наших патологоанатомічних служб".

Нагадаємо, раніше в Європі представники країн НАТО говорили про вразливість країн перед кібератаками хакерів з РФ. А також про те, що багато пожеж у великих європейських містах сталися невипадково, а були ретельно спланованим саботажем.