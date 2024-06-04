Росія впливає на вибори в ЄС за допомогою ШІ та дипфейків: чим це небезпечно для України

Росіяни просувають фейки про Україну, конфлікт на Близькому Сході та кліматичну кризу за допомогою сайтів-клонів відомих західних видань.

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Російська мережа "Доппельгангер" використовує сайти-клони відомих європейських медіаорганізацій для поширення дезінформації з метою вплинути на вибори в Європейському союзі. Про це йдеться в матеріалі CNN від 4 червня.

Які фейки поширює РФ

Повідомляється, що напередодні виборів у ЄС було створено слідчі агентства для протидії дезінформації, які займалися викриттям кампаній Росії. Так, американська компанія з кібербезпеки SentinelOne разом із незалежною дослідницькою групою EU DisinfoLab працювали над розкриттям російської мережі впливу, яка діяла в Європі з 2022 року і отримала назву "Доппельгангер". Ця мережа поширювала дезінформацію через сайти-клони відомих європейських медіа, зокрема Guardian і Bild.

Як зазначають у виданні, у межах мережі "Доппельгангер" зазвичай поширювали фейки щодо війни в Україні та конфлікту на Близькому Сході, але за даними Європейської обсерваторії цифрових медіа (EDMO), у 2023 році другою за популярністю темою стала кліматична криза.

Наприклад, на підробленому сайті Bild з'явилася історія про велосипедиста-підлітка, який нібито стік кров'ю після того, як вуличні ліхтарі було вимкнено з метою економії електроенергії. У фейковому матеріалі стверджувалося, що влада ФРН вимкнула світло через енергетичну кризу, викликану санкціями проти РФ через війну в Україні. Багато німецьких ЗМІ спростували цю історію, але вона продовжила поширюватися в соцмережах.

Генеральна секретарка EDMO Паула Горі також зазначила, що росіяни просувають фейки про те, як громадяни Європи страждають через відсутність газу з Росії, а вітряні турбіни спричиняють токсичне забруднення. Також згадується неправдива історія про те, що фермерів у Франції та Іспанії "виженуть зі своїх земель", щоб звільнити місце для сонячних електростанцій. За словами Паули Горі, протести фермерів, які відбулися, були використані Росією для поширення дезінформації проти інститутів ЄС.

Протест у Польщі проти європейської стратегії "Зелений курс" Фото: Getty Images

Навіщо РФ використовує тему клімату

Паула Горі зазначила, що Кремлю вигідно поширювати дезінформацію на тему клімату, оскільки нафтогазовий сектор РФ постраждав від санкцій. Крім того, Росія просуває фейки про кліматичну політику ЄС, щоб зміцнити свої відносини зі станами Глобального Півдня, особливо Африки та Азії. Москва конкурує із Заходом за вплив у цьому регіоні і намагається вселити його жителям, що європейська кліматична політика спрямована на експлуатацію бідніших країн і не дає їм проводити індустріалізацію.

"Вони шукають розбіжності і чвари, а також будь-які поточні проблеми, якими вони можуть скористатися. Мета полягає в тому, щоб змусити (людей) битися один з одним. Їх не хвилює кліматична політика", — додав головний радник з безпеки SentinelOne Морган Райт.

Наскільки фейки впливають на політику і як у ЄС з ними борються

У виданні наводять кілька прикладів, коли впливові офіційні особи посилалися на фейкові повідомлення. Так, політики у Франції та Італії поділилися неправдивими новинами про те, що через політику зі скорочення забруднення від сільського господарства громадянам ЄС доведеться їсти комах. Зі свого боку політики Хорватії, Німеччини та Польщі публікували фейки про те, що в Британії вводять "кліматичні обмеження" для громадян і що подібні обмеження можуть з'явитися і в їхніх країнах.

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Морган Райт зазначив, що у створенні фейків дедалі частіше використовують штучний інтелект (ШІ) і дипфейки. Так, під час виборів у Словаччині у Facebook з'явився фальшивий аудіозапис, створений ШІ, на якому один із кандидатів "визнає", що він фальсифікуватиме парламентські вибори. Після цього в Meta заявили, що розширили свою політику щодо підробленого контенту на аудіо. Однак у виданні підкреслили, що шкоди Словаччині, можливо, вже завдано — прозахідний політик зазнав поразки від кандидата, тісно пов'язаного з РФ.

Для розв'язання проблеми з фейками в ЄС ухвалили закон про цифрові послуги, спрямований проти незаконного контенту, реклами, що вводить в оману, і дезінформації. Нещодавно Європейська комісія також порушила офіційний розгляд проти Facebook і Instagram з приводу дезінформації, спрямованої проти європейських виборів.

Нагадаємо, 6 травня політична оглядачка Світлана Кушнір повідомила, що росіяни активізували операцію "Доппельгангер" на Близькому Сході з метою посварити Ізраїль із найближчим союзником США.

Раніше, 26 січня, у МЗС Німеччини повідомили про виявлення систематичної інформаційної кампанії, яку РФ проводить у соціальній мережі X. Експерти міністерства виявили більше ніж 50 000 фейкових акаунтів користувачів, які координували пропаганду німецькою мовою, і понад мільйон твітів.