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Фабрики ботів і агенти впливу активізувалися в Ізраїлі з жовтня минулого року. Роспропаганда веде в цій країні масштабну операцію "Доппельгангер" з метою розсварити Ізраїль із найближчим союзником США. Особливо спроби поширити фейки активізувалися з початку нападу бойовиків ХАМАС на ізраїльтян, пише політичний оглядач Світлана Кушнір на "Цензорі", передає ukranews.

Це тільки один з інструментів впливу. У лютому 2024 року журналістське розслідування з'ясувало, що великі видання в Ізраїлі, можливо, отримували гроші за публікацію матеріалів.

Виявляється, існує система впливу на редакторів великих ізраїльських видань. Так, наприклад, відоме економічне видання TheMarker, частина концерну Haaretz, роками спеціалізувалося на розкритті "сірих" комбінацій російських олігархів в Ізраїлі та у світі. Але минулого року кількість публікацій на цю тему різко впала.

Навіть воюючи з олігархами в Ізраїлі з політичних причин (видання ліволіберальне) TheMarker уникає будь-яких згадок їхніх нинішніх зв'язків із Росією. Ось приклад — Михайло Мірілашвілі та його син В'ячеслав. Наближені до нинішнього ізраїльського прем'єра Нетаніягу (В'ячеслав утримує не дуже прибутковий телеканал, який є глашатаєм прем'єра), вони володіють прибутковими бізнесами в Росії. Старший Мірілашвілі, (перебуває під українськими санкціями за Указом №116-2023) був діловим партнером Євгена Пригожина — "кухаря Путіна", засновника ПВК "Вагнер". Він, власне, і познайомив Путіна з Пригожиним.

Молодший Мірілашвілі є господарем "Селектел" — оператора послуг дата-центрів, розташованих у Москві, Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Тобто, компанії стратегічної значущості для кремлівського режиму. Усе це — відкрита інформація, але про неї в статтях TheMarker немає ні слова.

Поясненням цього може слугувати те, що дружина головного редактора видання Ейтана Авріеля Дана Авріель особисто проєктувала яхту Світлани Ячевської, у минулому заступника голови Зовнішекономбанку РФ (під санкціями ще з 2014 року), а нині співголови Рахункової Палати РФ і контролювала її будівництво в Польщі. Ячевська познайомила дружину головного "борця з олігархами" зі своїми багатими друзями, які регулярно стали давати їй замовлення. Тепер TheMarker уникає згадувати їхні комбінації з відмивання грошей.