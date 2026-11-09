Космическая разведка и противоракетная оборона: Рада рассмотрела новый законопроект

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о создании Космических сил в составе Вооруженных сил Украины. Инициатива предусматривает формирование нового рода войск, призванного укрепить оборонный потенциал государства в космическом пространстве.

В частности, это касается сферы спутниковой разведки, связи и раннего обнаружения ракетных угроз. Документ был зарегистрирован ещё в прошлом году, и сегодня 252 народных депутата поддержали его в первом чтении, сообщает "Укринформ".

Что предполагает создание Космических сил ВСУ

Законодательная инициатива предусматривает дополнение структуры Вооруженных сил Украины новым родом войск — Космическими силами. Одной из главных задач такого формирования должно стать развитие украинского военного потенциала в космическом пространстве. Речь идет об использовании спутниковых технологий для нужд обороны, усилении разведывательных возможностей и обеспечении защищенной связи.

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Среди направлений, которые ранее упоминались в контексте создания Космических сил:

спутниковая разведка и наблюдение за военной активностью противника;

выявление запусков ракет и развитие систем раннего предупреждения;

создание собственных спутников для нужд сектора безопасности и обороны;

развитие защищенных каналов спутниковой связи;

интеграция космических технологий в военные системы.

Эти направления фигурировали в обосновании инициативы по созданию нового рода войск. В то же время само прохождение законопроекта в первом чтении ещё не означает, что все перечисленные технологические возможности уже созданы или введены в эксплуатацию.

Кто инициировал создание нового рода войск

Автором законодательной инициативы выступил народный депутат Федор Вениславский. К работе над документом также присоединились другие парламентарии, в частности Руслан Горбенко, Юрий Здебский, Александр Федиенко и Роман Костенко. Законопроект № 13255 предусматривает изменения в действующий закон о Вооруженных силах, которые должны закрепить Космические силы в структуре украинской армии.

Профильный парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ещё 25 сентября 2025 года рекомендовал принять документ в качестве основы и в целом.

В то же время в ходе предварительного рассмотрения законопроекта возник вопрос о финансировании. В заключении бюджетного комитета отмечалось, что создание, содержание и обеспечение деятельности нового рода войск потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Какие возможности могут получить украинские военные

Развитие собственной космической составляющей может иметь значение для нескольких направлений обороны Украины.

Прежде всего речь идет о получении разведывательной информации. Собственные спутники могли бы помогать отслеживать перемещение военной техники, инфраструктуру противника и другие объекты, важные для планирования военных операций.

Еще одно направление — раннее обнаружение ракетных угроз. Космические системы наблюдения могут стать частью многоуровневой системы предупреждения о ракетных запусках.

Также важной задачей является обеспечение независимой спутниковой связи. Это может повысить устойчивость связи военных подразделений и снизить зависимость от внешних технологических решений.

Однако реализация таких планов потребует не только организационных изменений в структуре ВСУ, но и развития спутниковой инфраструктуры, технических систем и подготовки соответствующих специалистов.

Ранее Фокус также анализировал, сколько времени и средств может потребоваться Украине для создания Космических сил.

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