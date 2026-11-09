Космічна розвідка та захист від ракет: Рада розглянула новий законопроєкт

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про створення Космічних сил у структурі Збройних сил України. Ініціатива передбачає формування нового виду військ, який має посилити оборонні можливості держави в космічному просторі.

Зокрема це стосується галузі супутникової розвідки, зв'язку та раннього виявлення ракетних загроз. Документ зареєстрували ще минулого року і сьогодні 252 народні депутати підтримали його в першому читанні, повідомляє Укрінформ.

Що передбачає створення Космічних сил ЗСУ

Законодавча ініціатива передбачає доповнення структури Збройних сил України новим видом — Космічними силами. Одним із головних завдань такого формування має стати розвиток українських військових спроможностей у космічному просторі. Йдеться про використання супутникових технологій для потреб оборони, посилення розвідувальних можливостей та забезпечення захищеного зв'язку.

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Серед напрямів, які раніше озвучувалися в контексті створення Космічних сил:

супутникова розвідка та спостереження за військовою активністю противника;

виявлення запусків ракет і розвиток систем раннього попередження;

створення власних супутників для потреб сектору безпеки й оборони;

розвиток захищених каналів супутникового зв'язку;

інтеграція космічних технологій у військові системи.

Ці напрями фігурували в обґрунтуванні ініціативи щодо створення нового виду військ. Водночас саме проходження законопроєкту першого читання ще не означає, що всі перелічені технологічні можливості вже створені або введені в експлуатацію.

Хто ініціював створення нового виду військ

Автором законодавчої ініціативи став народний депутат Федір Веніславський. До роботи над документом також долучилися інші парламентарі, зокрема Руслан Горбенко, Юрій Здебський, Олександр Федієнко та Роман Костенко. Законопроєкт №13255 передбачає зміни до чинного закону про Збройні сили, які мають закріпити Космічні сили в структурі української армії.

Профільний парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки ще 25 вересня 2025 року рекомендував ухвалити документ за основу і в цілому.

Водночас під час попереднього опрацювання законопроєкту виникло питання фінансування. У висновку бюджетного комітету зазначалося, що створення, утримання та забезпечення діяльності нового виду військ потребуватиме додаткових видатків державного бюджету.

Які можливості можуть отримати українські військові

Розвиток власної космічної компоненти може мати значення для кількох напрямів оборони України.

Передусім ідеться про отримання розвідувальної інформації. Власні супутники могли б допомагати спостерігати за переміщенням військової техніки, інфраструктурою противника та іншими об'єктами, важливими для планування військових операцій.

Інший напрям — раннє виявлення ракетних загроз. Космічні системи спостереження можуть стати частиною багаторівневої системи попередження про ракетні запуски.

Також важливим завданням є забезпечення незалежного супутникового зв'язку. Це може посилити стійкість комунікацій військових підрозділів і зменшити залежність від зовнішніх технологічних рішень.

Однак реалізація таких планів потребуватиме не лише організаційних змін у структурі ЗСУ, а й розвитку супутникової інфраструктури, технічних систем та підготовки відповідних фахівців.

Раніше Фокус також розбирав, скільки часу та коштів може знадобитися Україні для створення Космічних сил.

В іншому матеріалі ми пояснювали, які завдання можуть виконувати Космічні сили ЗСУ та навіщо Україні супутникова розвідка.