Соратник российского диктатора Владимира Путина Михаил Ковальчук, являющийся главой одного из крупнейших научно-исследовательских центров РФ, начал исследовать способы продления продолжительности здоровой жизни человека. 74-летний глава Кремля уже давно заинтересован в теме долголетия.

Всего в исследовании Ковальчука принимают участие более 7 000 приматов, в том числе "уникальная группа" пожилых обезьян в возрасте от 20 до более 30 лет. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на российские государственные СМИ.

"Сейчас мы проводим обследование пожилых обезьян, чтобы исследовать все стадии старения", — заявил соратник российского диктатора, комментируя проект.

Ковальчук объяснил, что ученые из московского Института имени Курчатова исследуют животных в возрасте от примерно 18 до более 30 лет. При помощи приматов российские исследователи проводят проводя биохимические, структурные, сосудистые и мозговые анализы.

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Путина интересует долголетие

Издание пишет, что российский диктатор известен уже долгое время своим интересом к способам продления продолжительности жизни. В прошлом месяце Путину исполнилось уже 74 года.

В 2025 году пресса случайно подслушала разговор российского диктатора с главой КНР Си Цзиньпином, когда лидеры обсуждали, что в скором времени люди смогут доживать до 150 лет.

Сам Михаил Ковальчук известен своими продолжительными тесными связями с Владимиром Путиным. Он, в частности, считается его неофициальным советником по научным вопросам, в частности по генетике. Брат исследователя, банкир-миллиардер Юрий Ковальчук, также является одним из давних соратников Путина, а также влиятельной фигурой в окружении российского диктатора.

Старшая дочь Путина, Мария Воронцова, эндокринологиня и занимается исследованиями в области генетики. Она в октябре выступила в Московской школе менеджмента "Сколково", открывшей лабораторию долголетия, рассказывая о том, как здравоохранение может помочь людям жить дольше.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщало, что РФ вложила 26 миллиардов долларов в программу долголетия "Новые технологии сбережения здоровья", которая работает на пользу и при поддержке президента Владимира Путина.

Также газета Washington Post писала, что после разговоров Путина и Си о долголетии в Китае запретили искать в интернете "150 лет".