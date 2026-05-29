Российская Федерация вложила 26 миллиардов долларов в программу долголетия "Новые технологии сбережения здоровья", и эта программа работает в пользу и при поддержке президента Владимира Путина, написало медиа. Последнее достижение РФ в этом направлении — генно-терапевтическое лечение, которое якобы совершило прорыв в проблеме старения. Над какими технологиями омоложения работают российские ученые и какие из них влияют на здоровье 73-летнего Путина.

Один из государственных приоритетов в РФ во времена действующего президента — это поиск методов борьбы со старением, и в этом Путин схож с американскими миллиардерами Джеффом Безосом, Сэмом Альтманом и Питером Тилем, говорится в материале медиа The Washington Post. На сегодня в РФ существуют три основных метода, которые могут помочь российскому президенту — это 3D-друг органов, выращивание органов внутри свиней и влияние сверхнизких температур. О новом достижении в направлении генов стало известно 23 апреля 2026 года: соответствующее объявление сделал заместитель министра науки Денис Секиринский.

Відео дня

В материале рассказали, как Путин в 2024 году обещал спасти 175 тыс. человек от смерти, и при этом провели аналогию с войной в Украине: на тот момент было известно о таком количестве погибших россиян. Впрочем, все же признается, что ученые РФ имеют определенные достижения. Например, российские ученые получили биодрукованную хрящевую ткань человека и щитовидную железу мыши. В планах — до 2030 года проводить замену человеческих органов. Эта же дата установлена для выращивания органов внутри свиней. WSJ добавили, что к этим технологиям причастны два очень близких к Путину человека — это его дочь Мария Воронцова, которая занимается генными программами, и глава Курчатовского института, физик Михаил Ковальчук (брат миллиардера Юрия Ковальчука, друга президента РФ).

Здоровье Путина — Мария Воронцова, дочь президента РФ Фото: Из открытых источников

"Трудно обсуждать бессмертие, но способность ремонтировать человека, несомненно, растет", — привело медиа слова Ковальчука.

В статье также упомянули о геронтологе Владимире Хавинсоне, который "лечил от старости" с помощью пептидов (аминокислот) из тканей теленка. При этом росСМИ назвали ученого "личным геронтологом Путина": он пытался продлить жизнь президента РФ, обещал долголетие до 120 лет, но умер в 77 в 2024 году.

Еще одно направление омоложения для Путина, которое WSJ назвало "менее авторитетным подходом", является криотерапевтическая камера — это "сауна наоборот". Идея заключается в том, что человек находится в помещении при температуре "минус" 112 градусов Цельсия ("минус" 170 градусов по Фаренгейту). Ко всему, в отношении президента РФ могут проводить косметические процедуры: медиа обратили внимание, что "с возрастом внешний вид Путина заметно стал более гладким".

Здоровье Путина — президент РФ во время купания в проруби Фото: Из открытых источников

WSJ написало об изоляции российских ученых от западных технологий и отсутствии публикаций об их достижениях. На этом основании специалист по 3D-печати органов Александр Островский заявил, что на самом деле никаких результатов у науки РФ нет. По его мнению, ученые "говорят Путину то, что он хочет услышать", чтобы получить государственное финансирование.

"Смерть, в отличие от выборов, остается трудной для управления даже для Кремля", — подытоживается в материале WSJ.

Здоровье Путина — детали

Отметим, во время поездки в Пекин осенью 2025 года Путин общался с лидером КНР Си Цзиньпином, и часть их разговора стала известна общественности. Лидер КНР отметил, что сегодня 70 лет это детский возраст, а Путин рассказал о технологии замены органов и о том, как это "омолаживает и омолаживает". После этого политики сошлись на том, что скоро будут жить 150 лет.

Напоминаем, 28 мая в сети рассказали об особой заботе за здоровье и жизнь Путина во время визита в Казахстан: удивили масштабность мер безопасности.