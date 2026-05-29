Російська Федерація вклала 26 мільярдів доларів у програму довголіття "Новые технологии сбережения здоровья", і ця програма працює на користь та за підтримки президента Володимира Путіна, написало медіа. Останнє досягнення РФ у цьому напрямі — генно-терапевтичне лікування, яке начебто здійснило прорив у проблемі старіння. Над якими технологіями омолодження працюють російські науковці та які з них впливають на здоров'я 73-річного Путіна.

Один з державних пріоритетів у РФ за часів чинного президента — це пошук методів боротьби зі старінням, і у цьому Путін схожий з американськими мільярдерами Джеффом Безосом, Семом Альтманом та Пітером Тілем, ідеться у матеріалі медіа The Washington Post. На сьогодні у РФ існують три основні методи, які можуть допомогти російському президенту — це 3D-друг органів, вирощування органів всередині свиней та вплив наднизьких температур. Про нове досягнення у напрямку генів стало відомо 23 квітня 2026 року: відповідне оголошення зробив заступник міністра науки Денис Секірінський.

У матеріалі розповіли, як Путін у 2024 році обіцяв врятувати 175 тис. осіб від смерті, і при цьому провели аналогію з війною в Україні: на той момент було відомо про таку кількість загиблих росіян. Втім, все ж визнається, що науковці РФ мають певні досягнення. Наприклад, російські вчені отримали біодруковану хрящову тканину людини та щитоподібну залозу миші. У планах — до 2030 року проводити заміну людських органів. Ця ж дата встановлена для вирощування органів всередині свиней. WSJ додали, що до цих технологій причетні дві дуже близькі до Путіна людини — це його дочка Марія Воронцова, яка займається генними програмами, та голова Курчатовського інституту, фізик Михайло Ковальчук (брат мільярдера Юрія Ковальчука, друга президента РФ).

Марія Воронцова, дочка президента РФ

"Важко обговорювати безсмертя, але здатність ремонтувати людину, безсумнівно, росте", — навело медіа слова Ковальчука.

У статті також згадали про геронтолога Володимира Хавінсона, який "лікував від старості" за допомогою пептидів (амінокислот) з тканин теляти. При цьому росЗМІ назвали науковця "особистим геронтологом Путіна": він намагався продовжити життя президента РФ, обіцяв довголіття до 120 років, але помер у 77 у 2024 році.

Ще один напрямок омолодження для Путіна, який WSJ назвало "менш авторитетним підходом", є кріотерапевтична камера — це "сауна навпаки". Ідея полягає в тому, що людина перебуває у приміщенні при температурі "мінус" 112 градусів Цельсія ("мінус" 170 градусів за Фаренгейтом). До всього, щодо президента РФ можуть проводити косметичні процедури: медіа звернули увагу, що "з віком зовнішній вигляд Путина помітно став більш гладким".

президент РФ під час купання в ополонці

WSJ написало про ізоляцію російських науковців від західних технологій та відсутність публікацій про їхні досягнення. На цій підставі фахівець з 3D-друку органів Олександр Островський заявив, що насправді ніяких результатів у науки РФ немає. На його думку, вчені "говорять Путіну те, що він хоче почути", щоб отримати державне фінансування.

"Смерть, на відміну від виборів, залишається важкою для управління навіть для Кремля", — підсумовуватися у матеріалі WSJ.

Зазначимо, під час поїздки у Пекін восени 2025 року Путін спілкувався з лідером КНР Сі Цзіньпіном, і частина їхньої розмови стала відома громадськості. Лідер КНР зауважив, що сьогодні 70 років це дитячий вік, а Путін розповів про технологію заміни органів і про те, як це "омолоджує та омолоджує". Після цього політики зійшлись на тому, що скоро житимуть 150 років.

Нагадуємо, 28 травня у мережі розповіли про особливу турботу за здоров'я та життя Путіна під час візиту в Казахстан: здивували масштабність заходів безпеки.