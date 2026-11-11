Путін зацікавлений: соратник російського диктатора почав досліджувати довголіття на мавпах, — Bloomberg

Соратник російського диктатора Володимира Путіна Михайло Ковальчук, який є очільником одного із найбільших науково-дослідних центрів РФ, почав досліджувати способи подовження тривалості здорового життя людини. 74-річний глава Кремля вже давно зацікавлений у темі довголіття.

Загалом у дослідженні Ковальчука беруть участь понад 7 000 приматів, зокрема "унікальна група" літніх мавп віком від 20 до понад 30 років. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на російські державні ЗМІ.

"Зараз ми проводимо обстеження літніх мавп, щоб дослідити всі стадії старіння", — заявив соратник російського диктатора, коментуючи проєкт.

Ковальчук пояснив, що науковці з московського Інституту імені Курчатова досліджують тварин віком від приблизно 18 до понад 30 років. За допомогою приматів російські дослідники проводять проводячи біохімічні, структурні, судинні та мозкові аналізи.

Путіна цікавить довголіття

Видання пише, що російський диктатор відомий вже тривалий час своїм зацікавленням у способах подовження тривалості життя. Минулого місяця Путіну виповнилося вже 74 роки.

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У 2025 році преса випадково підслухала розмову російського диктатора з головою КНР Сі Цзіньпіном, коли лідери обговорювали те, що незабаром люди зможуть доживати до 150 років.

Сам Михайло Ковальчук відомий своїми тривалими тісними зв'язками з Володимиром Путіним. Він зокрема вважається його неофіційним радником з наукових питань, зокрема щодо генетики. Брат дослідника, банкір-мільярдер Юрій Ковальчук, також є одним із давніх соратників Путіна, а також впливовою фігурою в оточенні російського диктатора.

Старша дочка Путіна, Марія Воронцова, ендокринологиня і займається дослідженнями в галузі генетики. Вона у жовтні виступила у Московській школі менеджменту "Сколково", яка відкрила лабораторію довголіття, розповідаючи про те, як охорона здоров’я може допомогти людям жити довше.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомляло, що РФ вклала 26 мільярдів доларів у програму довголіття "Новые технологии сбережения здоровья", яка працює на користь та за підтримки президента Володимира Путіна.

Також газета Washington Post писала, що після розмов Путіна і Сі про довголіття у Китаї заборонили шукати в інтернеті "150 років".