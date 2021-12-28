Байден схвалив рішення Конгресу США щодо виділення $300 млн військової допомоги Україні у 2022 році
Із цієї суми буде виділено 75 млн доларів на летальну зброю.
Президент США Джо Байден схвалив рішення збільшити допомогу для безпеки України до 300 млн доларів. Про це повідомляє Посольство України в США.
Байден підписав Закон "Про витрати на потреби національної оборони США у 2022 році", запропонований Конгресом США. У ньому передбачається виділення 378 млрд доларів на оборонну сферу. Із них 4 мільярди будуть призначені для Європейської оборонної ініціативи та 150 мільйонів на розвиток співпраці у сфері оборони з країнами Балтії.
Для України передбачено виділення допомоги у розмірі 300 млн доларів, що на 50 млн більше, ніж минулого року, з яких 75 млн виділяється на летальну зброю.
Варто зазначити, що в межах військової допомоги з боку США Україні з 2014 року було виділено понад 2,5 млрд доларів. У межах матеріально-технічної допомоги США створюють низку об'єктів для українського флоту, а саме новий пірс на базі ВМС в Очакові, казарми для морських піхотинців у Миколаєві та низку інших об'єктів для ЗСУ та Національної Гвардії.
Нагадаємо, що на початку грудня Конгрес США вніс щорічний законопроєкт, який передбачає виділення 300 млн доларів, які підуть на підтримку збройних сил України в 2022 році. Законопроєкт був розроблений із урахуванням напруженої політичної ситуації, яка припускає ризик повномасштабної війни між Росією та Україною.