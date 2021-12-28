Байден одобрил решение Конгресса США о выделении $300 млн военной помощи Украине в 2022 году
Из этой суммы будут выделены 75 млн долларов на летальное оружие.
Президент США Джо Байден одобрил решение увеличить помощь для безопасности Украины до 300 млн долларов. Об этом сообщает Посольство Украины в США.
Байден подписал Закон "О расходах на нужды национальной обороны США в 2022 году", который был предложен Конгрессом США. В нем предусматривается выделение 378 млрд долларов на оборонную сферу. Из них 4 миллиарда будут предназначены для Европейской оборонной инициативы и 150 миллионов на развитие сотрудничества в сфере обороны со странами Балтии.
Для Украины предусмотрены выделение помощи в размере 300 млн долларов, что на 50 млн больше чем в прошлом году, из которых 75 млн выделяется на летальное оружие.
Стоит отметить, что в рамках военной помощи со стороны США Украине с 2014 года всего было выделено более 2,5 млрд долларов. В рамках материально-технической помощи США создают ряд объектов для украинского флота, а именно — новый пирс на базе ВМС в Очакове, казармы для морских пехотинцев в Николаеве и ряд других объектов для ВСУ и Национальной Гвардии.
Напомним, что в начале декабря Конгресс США внес ежегодный законопроект, предусматривающий выделение 300 млн. долларов, которые пойдут на поддержку вооруженных сил Украины в 2022 году. Законопроект был разработан с учетом напряженной политической ситуации, которая допускает риск полномасштабной войны между Россией и Украиной.