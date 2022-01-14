"Червоні лінії" Кремля. РФ не схвалює розміщення ударних озброєнь в Україні

Крім вступу в НАТО, як заявив глава російського МЗС, Москва категорично проти розміщення військової інфраструктури Альянсу в Україні.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, відповідаючи на запитання журналістів, заявив про те, що для Росії категорично неприйнятною є поява ударних озброєнь сил НАТО, а також військових баз США на своїх кордонах. Про це російський дипломат заявив 14 січня під час пресконференції за підсумками роботи МЗС.

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За його словами, існують дві "червоні лінії" для Росії. Першою з них є поява Північноатлантичного альянсу на західних кордонах Росії з урахуванням нинішньої політики НАТО, спрямованої на освоювання у військовому плані прилеглих до РФ територій з метою "стримування" Росії.

"Ми категорично не схвалюємо появу прямо на наших кордонах Північноатлантичного альянсу, тим більше з урахуванням того курсу, який проводять українське керівництво, і колишнє і, на жаль, нинішнє", — сказав Лавров.

Міністр зазначив, що НАТО останнім часом здійснює експансію на Схід, чим порушує ключові норми Хартії європейської безпеки 1999 року, яка була підписана на найвищому рівні в Стамбулі.

Крім цього, за словами Лаврова, існує друга "червона лінія" — це створення військової інфраструктури НАТО в Україні та розміщення на її території ударних озброєнь, які становитимуть загрозу для РФ.

"Навіть якщо Україна залишається поза НАТО, там можливі двосторонні домовленості з американцями, з англійцями, з іншими західними країнами, які там створюють військові об'єкти та бази на Азовському морі. Це нам також неприйнятно", — наголосив міністр.

Лавров при цьому додав, що Євросоюз також почав активно "піарити" свої плани щодо спрямування в Україну військово-навчальної місії, здійснюючи свій внесок у тренування антиросійських підрозділів. Глава російського МЗС також сказав, що з української сторони до Донбасу стягуються добровольчі батальйони, які "Захід раніше вважав за екстремістські, але зараз перестав це робити".

Глава МЗС дав зрозуміти, що перехід за ці лінії спричинить відповідь з боку РФ, залежно від того, яке рішення ухвалить президент Володимир Путін після обговорення варіантів такої відповіді зі своїми військовими радниками.

Нагадаємо, що на пресконференції за підсумками переговорів у межах Росія-НАТО Сергій Лавров заявив, що Альянс штучно заманюють Україну та країни Скандинавії до своїх лав. На його думку, такий курс спрямований на стримування РФ та Китаю.

Глава російського МЗС раніше заявив, що в разі організованої Києвом військової провокації на Донбасі, Москва готова захищати сотні тисяч російських громадян.