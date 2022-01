Администрация Байдена раздумывает над ликвидацией ряда ядерных проектов Трампа, — Politico

По информации журналистов, Белый дом хочет отказаться от ракет с ядерными боеголовками, снять с вооружения "маломощный" заряд и списать в утиль термоядерную бомбу времен Холодной войны.

Администрация американского президента Джо Байдена раздумывает над тем, чтобы свернуть ряд программ по ядерному вооружению, которые были одобрены во время президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.

Издание ссылается на инсайды девяти бывших и нынешних официальных лиц США, которые побеседовали с журналистами на условиях анонимности.

Ожидается, что, по результатам исследования, которое завершится в следующем месяце, в документе Nuclear Posture Review, определяющем долгосрочную стратегию США в отношении ядерного вооружения, каких-либо существенных изменений не предвидятся.

Также не последуют рекомендаций относительно сокращения многомиллиардных планов по разработке новых межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодок с ядерным оружием и бомбардировщиков-невидимок.

Вместе с тем, представители национальной безопасности США обсуждают вопрос о том, стоит ли отказываться от разработки новых крылатых ракет с ядерными боеголовками, списать в утиль термоядерную бомбу времен Холодной войны и, возможно, даже снять с вооружения новую "маломощную" боеголовку, которую предыдущее американское руководство распорядилось разместить на подводных лодках.

Все упомянутые проекты идут в разрез с заявлениями Байдена о необходимости пересмотра американской ядерной политики и программ, чтобы остановить гонку ядерных вооружений, о чем неоднократно говорил нынешний американский лидер.

Сворачивание этих проектов — так называемых "дополнений" времен Трампа — представляется наиболее вероятным сценарием, если Байден хочет отказаться от подходов к ядерному оружию, которых придерживался его предшественник.

"Вызов, который стоит перед администрацией Байдена, заключается в том, что необходимо что-то сделать в области сокращения вооружений, и при этом не во вред программе модернизации, запущенной Бараком Обамой", — сказал Ханс Кристенсен, руководитель Ядерного информационного проекта в Федерации американских ученых.

Эксперт называет некоторое новейшее вооружение, одобренное Дональдом Трампом, "низко висящими фруктами", или легко достижимыми целями. Это в первую очередь касается крылатой ракеты американского флота.

"Хорошая новость для Байдена в том, что администрация Трампа в этом направлении продвинулась не слишком далеко, — объяснил эксперт. — И пока вложено не так много средств".

Основной фокус внимания смещен в сторону того, приведет ли к изменениям текущий пересмотр декларируемой ядерной политикой, который сейчас проводит Пентагон.

Сторонники идеи нераспространения ядерного оружия заявляют, что администрации президента США следует придерживаться менее двусмысленной позиции относительно условий, при которых такое оружие может применяться во время военных конфликтов. Предлагается, что США должны придерживаться политики "no first use" и не применять ядерное оружие первыми.

Ранее Фокус сообщал, что Кремль "намекнул" на размещение ядерного оружия у берегов США. Если российские власти все же решатся на такой шаг, это может быть чревато конфронтацией сродни Карибскому кризису.