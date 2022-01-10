ШІ навчили передбачати політичні протести: технологією користуються Пентагон, ЦРУ та Держдеп США

Після подій 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа штурмували Капітолій, деякі спецслужби взяли на озброєння ШІ.

Учені вважають, що штучний інтелект може допомогти в пророкуванні різного роду важливих подій до того, як вони відбудуться, так само, як передбачаються, наприклад, погодні умови. Як повідомляє видання The Washington Post, декількома дослідницькими групами розроблено програми, здатні передбачити масові страйки, акції протестів і навіть державні перевороти.

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Алгоритми прогнозного моделювання CoupCast (Університет Центральної Флориди, США) раніше показували хороші результати, особливо якщо аналізувалися дані з нестабільних регіонів і країн із режимами, близькими до авторитарних. Тепер учені намагаються "прокачати" систему до такого рівня, щоб вона могла передбачати соціально значущі події у відносно спокійних країнах. Якби система була досконалішою, можливо, у США події 6 січня 2021 року не були б настільки масштабними та не призвели б до таких сумних наслідків (нагадаємо, що в ході штурму Капітолію загинуло 5 людей, більше 58 було поранено, — ред.).

В основі передбачення лежить аналіз таких змінних як демократична історія країни, демократичний "відкат", економічні коливання, рівні соціальної довіри, збої в роботі транспорту, нестійкість погоди та ін.

"Чи може якась ШІ-система враховувати безліч локальних факторів, щоб визначити, чи можливі заворушення? Вчені впевнені, що якщо дані досить надійні, то ШІ здатний скласти правильний прогноз. Вони стверджують, що "наступне 6 січня" не з'явиться нізвідки — CoupCast обов'язково попередить про ризики", — йдеться в матеріалі.

Після штурму Капітолію CoupCast було перепрограмовано, щоб учені змогли зрозуміти, які фактори вона не врахувала чи недооцінила. Система виконала роботу над помилками, навчившись аналізувати такі показники як, наприклад, роль лідера, що заохочує натовп.

"У результаті оцінка ризику насильства на виборах у США підвищилася. І хоча фахівці щодо даних кажуть, що вразливість Америки все ще поступається, скажімо, тендітній демократії, такій як Україна, або такій, що відступає, як Туреччина, вона далеко не така низька, як колись", — пишуть журналісти.

"Система ясно показує, що ми наближаємося до того моменту, коли ми найбільш схильні до ризику тривалого політичного насильства, — є фактори, що вказують на це", — сказав Бесо, додавши, що з недавнього часу CoupCast надає свої послуги UCF.

Некомерційна організація Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) також відстежує та прогнозує кризи по всьому світу. Раніше організація не могла одержати фінансування для прогнозів політичної ситуації. В ACLED почали обробляти дані перед президентськими виборами, покладаючись на нечисленних донорів і волонтерів. У жовтні 2020 року їхня система передбачила підвищений ризик нападу на федеральну будівлю.

PeaceTech Lab, некомерційна організація з округу Колумбія, що спеціалізується на використанні технологій для вирішення конфліктів, у 2022 році перезапустить Ground Truth – ШІ-систему для прогнозування насильства, пов'язаного з виборами й іншими політичними подіями.

"До виборів 2024 року нам необхідно це зробити", — сказав Шелдон Гімельфарб, виконавчий директор PeaceTech.

"Тепер Пентагон, ЦРУ та Державний департамент уже почали використовувати штучний інтелект для відстеження заворушень за кордоном, але Міністерство внутрішньої безпеки та ФБР ще не підключилися до цього проєкту. Проте прихильники нової технології стверджують, що організаціям слід переглянути своє рішення", — пише interestingengineering. com.

"Системи штучного інтелекту — не ідеальні, і подібні проєкти обходяться дорого, — сказав Гімельфарб. — Але існує величезний нереалізований потенціал використання даних для раннього попередження про ризики та вживання заходів. Я думаю, що ці інструменти є просто обов'язковими".

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