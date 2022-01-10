ИИ научили предсказывать политические протесты: технологией пользуются Пентагон, ЦРУ и Госдеп США

После событий 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий, некоторые спецслужбы взяли на вооружение ИИ.

Ученые считают, что искусственный интеллект может помочь в предсказывании разного рода важных событий до того, как они произойдут, точно так же, как предсказываются, к примеру, погодные условия. Как сообщает издание The Washington Post, несколькими исследовательскими группами разработаны программы, способные предсказать массовые забастовки, акции протестов и даже государственные перевороты.

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Алгоритмы прогнозного моделирования CoupCast (Университет Центральной Флориды, США) ранее показывали хорошие результаты, особенно если анализировались данные из нестабильных регионов и стран с режимами, близкими к авторитарным. Теперь ученые стараются "прокачать" систему до такого уровня, чтобы она могла предсказывать социально значимые события и в относительно спокойных странах. Если бы система была более совершенной, возможно, в США события 6 января 2021 года не были бы столь масштабными и не привели бы ко столь печальным последствиям (напомним, что в ходе штурма Капитолия погибли 5 человек, более 58-ми были ранены, — ред.).

В основе предсказания лежит анализ таких переменных, как демократическая история страны, демократический "откат", экономические колебания, уровни социального доверия, сбои в работе транспорта, неустойчивость погоды и др.

"Может ли какая-либо ИИ-система учитывать огромное множество локальных факторов, чтобы определить, возможны ли беспорядки? Ученые уверены, что если данные достаточно надежны, то ИИ способен составить правильный прогноз. Они утверждают, что "следующее 6 января" не появится из ниоткуда — CoupCast обязательно предупредит о рисках", — говорится в материале.

После штурма Капитолия CoupCast была перепрограммирована, чтобы ученые смогли понять, какие факторы она не учла или недооценила. Система проделала работу над ошибками, научившись анализировать такие показатели, как, к примеру, роль лидера, поощряющего толпу.

"В результате оценка риска насилия на выборах в США повысилась. И хотя специалисты по данным говорят, что уязвимость Америки все еще уступает, скажем, хрупкой демократии, такой как Украина, или отступающей, как Турция, она далеко не так низка, как когда-то", — пишут журналисты.

"Система ясно показывает, что мы приближаемся к тому моменту, когда мы наиболее подвержены риску продолжительного политического насилия, — есть факторы указывающие на это", — сказал Бесо, добавив, что с недавнего времени CoupCast предоставляет свои услуги UCF.

Некоммерческая организация Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), также отслеживает и прогнозирует кризисы по всему миру. Ранее организация не могла получить финансирование для прогнозов политической ситуации. В ACLED начали обрабатывать данные перед президентскими выборами, полагаясь на немногочисленных доноров и волонтеров. В октябре 2020 года их система предсказала повышенный риск нападения на федеральное здание.

PeaceTech Lab, некоммерческая организация из округа Колумбия, специализирующаяся на использовании технологий для разрешения конфликтов, в 2022 году перезапустит Ground Truth — ИИ-систему для прогнозирования насилия, связанного с выборами и другими политическими событиями.

"К выборам 2024 года нам необходимо это сделать", — сказал Шелдон Химельфарб, исполнительный директор PeaceTech.

"Теперь Пентагон, ЦРУ и Государственный департамент уже начали использовать искусственный интеллект для отслеживания беспорядков за границей, но Министерство внутренней безопасности и ФБР еще не подключились к этому проекты. Однако сторонники новой технологии утверждают, что организациям следует пересмотреть свое решение", — пишет interestingengineering.com.

"Системы искусственного интеллекта — не идеальны, и подобного рода проекты обходятся дорого", — сказал Химельфарб. "Но существует огромный нереализованный потенциал использования данных для раннего предупреждения о рисках и принятия мер. Я думаю, что эти инструменты просто обязательны".

Ранее мы сообщали о том, что в Казахстане власти отключили мобильную связь и Интернет на фоне вспыхнувших акций протестов против повышения цен на сжиженный газ.