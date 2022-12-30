"Мир в Украине": Стивен Кинг рассказал о своем заветном желании на 2023 год

Американский писатель-фантаст с начала полномасштабного вторжения поддерживает украинцев. Кинг надеется, что в следующем году война в Украине закончится.

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Американский писатель Стивен Кинг рассказал, что его заветным желанием на 2023 год является мир в Украине. Об этом он написал в Twitter.

Автор детективных романов Дон Уинслоу 29 декабря спросил у своих подписчиков об их самых больших персональных желаниях на следующий год.

"Мир в Украине", — лаконично прокомментировал Кинг.

Его ответ за прошедшие сутки набрал почти 20 тысяч лайков и более полутора тысяч ретвитов. Ответ писателя просмотрело 739 тысяч пользователей соцсети, ответы к нему написало более полусотни человек.

В комментариях к ответу "короля ужасов" люди со всего мира стали писать, в каких еще странах они хотели бы увидеть завершение войн.

Так, пользователи пожелали мира Сирии, Йемену и Сомали.

Некоторые "твиттеряне" также высказались еще конкретнее и заявили, что хотели бы увидеть "явное поражение России".

Стивен Кинг и Украина

Американский писатель с самого начала полномасштабного вторжения открыто сочувствует украинцам и поддерживает Украину в борьбе против агрессора.

В июне Стивен Кинг категорично отреагировал на обстрел торгового центра с людьми в Кременчуге. В частности, он написал, что Россия — страна-террорист, а удары были нанесены по гражданским объектам, а не военным целям, как это заявляли в Москве.

В октябре фантаст назвал нелепыми заявления Кремля о "теракте" на Крымском мосту. По словам Кинга, россияне после 9 месяцев убийств мирных жителей, пыток и разрушений украинских городов посмели назвать "терроризмом" взрыв на оккупированном полуострове.