Волшебная таблетка Голливуда: как на самом деле работает "Оземпик", заставляя нас худеть

Исследователи говорят, что препарат эффективен, но не такой "чудодейственный", как представляется людям.

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Несмотря на то, что препарат "Оземпик" предназначался для лечения диабета, в последние годы он получил большую популярность среди тех, кто борется с лишним весом, пишет Discover.

"Оземпик" представляет собой инъекционный препарат, который необходимо вводить раз в неделю. Активным ингредиентом препарата является семаглутид, который имитирует природные гормон, называемый глюкагонопдобный пептид-1 (GLP-1).

"Этот природный гормон вырабатывается в нашем организме, когда мы едим", — говорит эндокринолог из Массачусетского университета Самир Малкани.

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Производимый в кишечнике GLP-1 стимулирует поджелудочную железу вырабатывать инсулин, который снижает уровень сахара в крови. Именно поэтому аналоги GLP-1 так эффективны в лечении диабета. Помимо этого, в мозге, сердце и других органах также присутствуют рецепторы гормона GLP-1. Это означает, что GLP-1 и его искусственный аналог также могут обманывать наш мозг, вызывая чувство сытости.

"В нашем мозге есть центра, которые отвечают за чувство голода. Этот центр в мозге, по сути то, с чем связываются такие препараты, как "Оземпик", чтобы утолить голод", — говорит Малкани.

Эксперты говорят, что "Оземпик" очень эффективен в снижении веса, особенно в сочетании с диетой и физическими упражнениями. Недавнее 68-недельное исследования показало, что около половины участников потеряли 15% своего с помощью семаглутида, а около трети – 20% своего веса.

Дело в том, что в отличие от гормона, который вырабатывается в организме естественным путем, семаглутид остается в организме гораздо дольше. То есть чувство сытости остается с людьми более продолжительный отрезок времени.

"Природный гормон выделяется в ответ на прием пищи и циркулирует в нашей крови на протяжении нескольких минут", — отмечает эндокринолог.

В это же время, семаглутид циркулирует в крови на протяжении нескольких дней, увеличивая свои шансы достичь рецепторов GLP-1 в мозге.

"Такое преимущество дает возможность семаглутиду в буквальном смысле перепрограммировать наш мозг, а точнее то, как он ощущает сытость. В результате люди начинают меньше есть", — говорит биохимик из Университета Квинсленда Себастьян Фернесс.

Эксперты сходятся во мнении, что препарат превосходно борется с диабетом и ожирением, но это совсем не значит отсутствие побочных эффектов.

Желудочно-кишечные проблемы являются самыми распространенными побочным эффектами от "Оземпик", среди которых тошнота, рвота и запор. Препарат, вызывая чувство сытости, замедляет и работу желудка, что может вылиться в тяжелые случаи гастропареза или паралича желудка. Также существуют опасения по поводу связи препарата с панкреатитом и проблемами психического здоровья.

Поэтому эксперты всегда советуют консультироваться с врачами перед тем, как принимать препарат.

"Если у вас сердечно-сосудистые заболевания, диабет и избыточный вес, тогда я бы рекомендовал "Оземпик". Если у вас заболевания сердца и линий вес, тогда я бы рекомендовал препарат. Но для людей, которые имеют избыточный вес, но в остальном здоровы, необходимо искать другие пути", — подчеркивает Малкани.

Эксперты подчеркивают, что для эффективного снижения веса также необходимо изменить образ жизни. Тем более, что основная проблема с семаглутидом заключается в том, что после прекращения курса люди снова набирают лишний вес, если не меняют свой образ жизни.

Напомним, ожирение сокращает продолжительность жизни и ученые назвали точную цифру. Исследование проводилось на протяжении 50 лет, в котором принимали участие около 30 тысяч человек.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.