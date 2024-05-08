Волшебная таблетка Голливуда: как на самом деле работает "Оземпик", заставляя нас худеть
Исследователи говорят, что препарат эффективен, но не такой "чудодейственный", как представляется людям.
Несмотря на то, что препарат "Оземпик" предназначался для лечения диабета, в последние годы он получил большую популярность среди тех, кто борется с лишним весом, пишет Discover.
"Оземпик" представляет собой инъекционный препарат, который необходимо вводить раз в неделю. Активным ингредиентом препарата является семаглутид, который имитирует природные гормон, называемый глюкагонопдобный пептид-1 (GLP-1).
"Этот природный гормон вырабатывается в нашем организме, когда мы едим", — говорит эндокринолог из Массачусетского университета Самир Малкани.
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Производимый в кишечнике GLP-1 стимулирует поджелудочную железу вырабатывать инсулин, который снижает уровень сахара в крови. Именно поэтому аналоги GLP-1 так эффективны в лечении диабета. Помимо этого, в мозге, сердце и других органах также присутствуют рецепторы гормона GLP-1. Это означает, что GLP-1 и его искусственный аналог также могут обманывать наш мозг, вызывая чувство сытости.
"В нашем мозге есть центра, которые отвечают за чувство голода. Этот центр в мозге, по сути то, с чем связываются такие препараты, как "Оземпик", чтобы утолить голод", — говорит Малкани.
Эксперты говорят, что "Оземпик" очень эффективен в снижении веса, особенно в сочетании с диетой и физическими упражнениями. Недавнее 68-недельное исследования показало, что около половины участников потеряли 15% своего с помощью семаглутида, а около трети – 20% своего веса.
Дело в том, что в отличие от гормона, который вырабатывается в организме естественным путем, семаглутид остается в организме гораздо дольше. То есть чувство сытости остается с людьми более продолжительный отрезок времени.
"Природный гормон выделяется в ответ на прием пищи и циркулирует в нашей крови на протяжении нескольких минут", — отмечает эндокринолог.
В это же время, семаглутид циркулирует в крови на протяжении нескольких дней, увеличивая свои шансы достичь рецепторов GLP-1 в мозге.
"Такое преимущество дает возможность семаглутиду в буквальном смысле перепрограммировать наш мозг, а точнее то, как он ощущает сытость. В результате люди начинают меньше есть", — говорит биохимик из Университета Квинсленда Себастьян Фернесс.
Эксперты сходятся во мнении, что препарат превосходно борется с диабетом и ожирением, но это совсем не значит отсутствие побочных эффектов.
Желудочно-кишечные проблемы являются самыми распространенными побочным эффектами от "Оземпик", среди которых тошнота, рвота и запор. Препарат, вызывая чувство сытости, замедляет и работу желудка, что может вылиться в тяжелые случаи гастропареза или паралича желудка. Также существуют опасения по поводу связи препарата с панкреатитом и проблемами психического здоровья.
Поэтому эксперты всегда советуют консультироваться с врачами перед тем, как принимать препарат.
"Если у вас сердечно-сосудистые заболевания, диабет и избыточный вес, тогда я бы рекомендовал "Оземпик". Если у вас заболевания сердца и линий вес, тогда я бы рекомендовал препарат. Но для людей, которые имеют избыточный вес, но в остальном здоровы, необходимо искать другие пути", — подчеркивает Малкани.
Эксперты подчеркивают, что для эффективного снижения веса также необходимо изменить образ жизни. Тем более, что основная проблема с семаглутидом заключается в том, что после прекращения курса люди снова набирают лишний вес, если не меняют свой образ жизни.
Напомним, ожирение сокращает продолжительность жизни и ученые назвали точную цифру. Исследование проводилось на протяжении 50 лет, в котором принимали участие около 30 тысяч человек.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.