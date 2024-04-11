Виталий Козловский показал "беременную" фотосессию со своей женой (фото)

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко поженились в конце 2023 года. В феврале 2024 года у пары родился сын.

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39-летний Виталий Козловский впервые опубликовал снимки с беременной женой, которую постоянно скрывал. Фотографиями с фотосессии для беременных певец опубликовал у себя на странице в инстаграм.

В частности, как оказалось, Виталий Козловский, который держал в тайне свою личную жизнь, уже давно состоял в отношениях со своей пиарщицей Юлией Бакуменко. Известно, что женщине сейчас 36 лет, она родом из Запорожья. Она 12 лет работает в команде певца.

Как оказалось, 29 декабря 2023 года пара официально стала мужем и женой, а уже 25 февраля у них родился первенец, которого назвали Оскар. Уже в марте певец поделился, что участвовал в партнерских родах и показал первые фото своего сына.

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Виталий Козловский и Юлия Бакуменко Фото: instagram.com/vkozlovsky_music Виталий Козловский и Юлия Бакуменко Фото: instagram.com/vkozlovsky_music Виталий Козловский и Юлия Бакуменко

Уже сегодня Виталий Козловский опубликовал совместные фото с женой, которая была еще в положении и подписал их: "Моя". На серии фото Виталий позирует с Юлией в трех разных образах, один из которых тоталблек. На других фотографиях Юлия одета в красное платье, а Виталий — в белую рубашку и черные брюки. Еще один образ, который пара выбрала для беременной фотосессии — Виталий надел военную форму, а Юлия — шифоновое платье с шевроном "Козловский" на округлом животике.

В комментариях под фото жена певца Юлия Бакуменко оставила свой комментарий: "Наш самый дорогой муж и папа".

Конечно поклонники также не обошли серию фото и засыпали пару комплиментами: "Вы невероятные!", "Беременность всегда украшает красивую женщину, суперовые фото, берегите друг друга всегда", "Ой, какие вы классные!!!", "Хорошенькие! Фотосессия очень-очень красивая и чувственная и нежная!".

Напомним, ранее мы писали, Козловский рассекретил свою зарплату военного. Кроме этого, Фокус сообщал, что Виталий Козловский рассказал новые подробности конфликта с Игорем Кондратюком.