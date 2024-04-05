Виталий Козловский впервые показал, как выглядит его сын (фото)

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко в конце февраля впервые стали родителями. У них родился мальчик, которого назвали Оскар.

Related video

Певец Виталий Козловский впервые показал своего сына, который родился в конце февраля (25 февраля 2024 года). Фото малыша, которого назвали Оскар, певец обнародовал у себя в Инстаграм.

Отметим, что в начале марта Виталий Козловский признался, что больше не холостяк и официально женат. Однако тогда он не назвал имени своей избранницы. Несмотря на молчание певца поклонники заподозрили, что его официальной женой стала его пиарщица Юлия Бакуменко. Уже потом в сети появились слухи, что жена певца в ожидании первенца. А на днях сам Виталий подтвердил, что его женой действительно стала Юлия Бакуменко. Они поженились еще 29 декабря 2023 года, на годовщину 20-летия творческой карьеры Виталия. А в феврале певец уже успел стать папой. Мальчика назвали Оскар. Все это время певец держал в тайне свою личную жизнь. Сейчас мальчику больше месяца. Именно поэтому певец решил поделиться первыми кадрами с сыном и рассказать о том, как он присутствовал на родах.

Под фото Козловский признался, что долгое время колебался, хочет ли он быть на родах вместе с женой, ведь он очень боялся, однако он все же решился. По словам Виталия Козловского, он не жалеет, что принял решение пойти на роды и увидеть рождение сына.

Виталий Козловский с женой и сыном Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/ Виталий Козловский с женой и сыном Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/ Виталий Козловский с женой и сыном Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Читайте также: "Это банальная месть": Виталий Козловский рассказал новые подробности конфликта с Игорем Кондратюком (видео)

"Я собственными глазами видел, как на свет появляется мой сыночек. Я первым взял его на руки, перерезал пуповину. Никогда не забуду этот звук и волнение из-за того, что отрезаю его от чего-то живого... Это огромная поддержка для жены в такой эмоциональный и непростой момент, это то, что делает доверие еще больше, а отношения и уважение друг к другу еще крепче. Это новое чувство ответственности: за своего ребенка, за семью и за самого себя, потому что отныне ты становишься главной опорой для своих. После родов мы поспали пару часов. И никогда не забуду первые ощущения, когда я проснулся: на мгновение показалось, что такого счастья не может быть, что мне приснилось. Я подбегаю к детской кроватке, вижу малыша и окончательно осознаю — это не сон! Мы стали родителями!!!" — написал Козловский.

Напомним, ранее мы писали, что Виталий Козловский рассказал о курьезе, который с ним случился в день родов жены. Кроме этого, Фокус писал, что Виталий Козловский поделился единственным архивным фото со свадьбы с Юлией Бакуменко.