Брук Шилдс на гала-концерт в Нью-Йорке надела платье своей матери (фото)

Брук Шилдс любит красивые и необычные наряды. По словам звезды, Тери Шилдс надевала это платье на встречу с королевой Елизаветой II.

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Американская супермодель и актриса Брук Шилдс удивила всех на осеннем балу New York City Ballet в четверг, 10 октября, появившись в платье, принадлежавшем ее покойной матери, сообщает Page Six.

59-летняя звезда рассказала прессе, что именно это платье было на ее маме Тери Шилдс, когда она встречалась с королевой Великобритании Елизаветой II. Расклешенное кремового оттенка платье длиной до пола отличалось блестящим воротником, замысловатой отделкой вышивки и камней на лифе и расклешенных рукавах. Образ Брук дополнили белые туфли с острым носком на плоской подошве с пряжкой, украшенной камнями. Бывшая модель зачесала волосы назад и нанесла сияющий макияж, подчеркнув выразительные глаза дымчатыми тенями и черной подводкой. Из украшений Брук надела серебристые серьги-подвески с драгоценными камнями и несколько тонких браслетов. В руке Шилдс держала небольшой золотистый клатч, смартфон и очки.

Брук Шилдс Фото: Getty Images

Звезда "Прелестного малыша" не сообщила подробностей о том, когда ее мать познакомилась с Ее Величеством или кто является дизайнером платья.

Напомним, 9 октября Фокус писал о том, что звезда "Голубой лагуны" вышла на красную дорожку со своей дочерью. На звездном мероприятии модного глянца Брук Шилдс поразила присутствовавших стройной фигурой.