Звезда "Голубой лагуны" вышла на красную дорожку со своей дочерью (фото)

На звездном мероприятии модного глянца Брук Шилдс поразила присутствовавших стройной фигурой. Актриса пришла в компании своей старшей дочери, которая очень похожа на свою знаменитую мать.

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Американская супермодель и актриса Брук Шилдс со своей дочерью Роуэн Фрэнсис Хенчи в гламурных платьях вечером 8 октября вышли на красную дорожку премии Glamour "Женщина года 2024" в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

59-летняя Брук и 21-летняя Роуэн блистали в сверкающих платьях в пол на звездном мероприятии, которое прошло в отеле Times Square EDITION.

Брук, которая была удостоена этой награды в прошлом году, выбрала золотистое приталенное платье с пайетками, соблазнительным разрезом до бедра и соответствующие золотистые туфли с острым носком.

Тем временем Роуэн блистала в серебристом платье-бюстье с мерцающими цветочными украшениями. Свой образ молодая красавица дополнила босоножками с ремешками на высоких каблуках и серебристым клатчем с пряжкой посредине. Из украшений она выбрала красивый элегантный комплект, состоящий из ожерелья и браслета. Мама и дочь с распущенными волосами и вечерним макияжем с удовольствием позировали фотографам на звездном мероприятии.

Брук Шилдс с дочерью Роуэн Фрэнсис Хенчи Фото: Getty Images

Glamour Women of the Year — ежегодная церемония вручения премии, организованная журналом Glamour, которая отмечает женщин, внесших значительный вклад в свои области.

Напомним, 29 августа Фокус писал о том, что дочь Брук Шилдс "дала вторую жизнь" ее свадебному платью. Гриер Хенчи выпустилась из школы. Для мероприятия она выбрала особый наряд.