В ярком платье и кроксах: Брук Шилдс вышла на красную дорожку Tony Awards 2024 (фото)

Образ Брук Шилдс премии "Тони" получился очень ярким и необычным. Однако знаменитость выбрала удобную обувь неспроста.

Американская супермодель и актриса Брук Шилдс 16 июня появилась на красной дорожке 77-й церемонии вручения премии Tony Awards 2024 в Нью-Йорке. Звезда сочетала гламурное платье с очень удобной культовой обувью, сообщает Daily Mail.

59-летняя Шилдс появилась на церемонии в длинном ярко-желтом платье от бренда Monique Lhuillier. Низ платья пошит в виде прямой юбки-футляра с бантом в области талии, а верх имел глубокое V-образное декольте, украшенное пайетками, с прозрачной сетчатой вставкой. Талию актрисы украшал небольшой бант. Из украшений на Шилдс были большие серьги с жемчужинами, кольца и несколько браслетов. В руке она держала небольшой золотой клатч. Брук уложила темно-каштановые волосы мягкими волнами, которые непринужденно ниспадали ей на плечи. Красавица нанесла вечерний макияж, подчеркнув карие глаза и широкие брови.

Актриса и модель Брук Шилдс Фото: Getty Images

Позируя перед фотографами, модель постаралась продемонстрировать необычную для такого выхода обувь. Модель была обута в удобные пляжные кроксы в тон к яркому платью. "Я получила свои Кроксы! Я бы не смогла сделать это на каблуках!", — заявила журналистам Шилдс, проходя по красной дорожке.

Выбор обуви модели был неслучайным. В последние дни звезде пришлось перенести операцию на обеих ногах, поэтому она еще не может носить вечерние туфли.

Ранее, в апреле, Брук Шилдс со своей дочерью блистала на красной дорожке бала TriBeCa в Нью-Йорке. Модель в браке с Крисом Хенчи воспитывает двоих дочерей. 17-летняя Гриер пошла по стопам матери, строя карьеру модели.