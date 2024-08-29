Дочь Брук Шилдс "дала вторую жизнь" ее свадебному платью (фото)

Гриер Хенчи выпустилась из школы. Для мероприятия она выбрала особый наряд.

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59-летняя американская супермодель и актриса Брук Шилдс призналась, что ее 18-летняя дочь Гриер Хенчи надела ее свадебное платье на выпускной в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене 11 июня, которое она назвала "моментом полного круга". Об этом пишет People.

Шилдс приобрела корсетное платье оттенка слоновой кости с большим количеством кринолина и 16-футовую старинную кружевную вуаль, разработанную Хайди Вайзел, чтобы одеть ее на свадьбу в 1997 году с бывшим мужем Андре Агасси.

"Она была белее, но прошло столько лет, что она немного пожелтела, что действительно было очень приятно", — рассказала Брук.

Теперь ее дочь, немного восстановив наряд, дала ему вторую жизнь.

В 1999 году Брук Шилдс аннулировала свой брак с теннисным чемпионом из-за его вероятной зависимости от метамфетамина, но она все еще считает его "хорошим парнем".

"[Некоторые] люди хотят демонизировать предыдущие отношения или разорванные отношения, и я никогда в это не верила. Это заслуживает уважения", — отметила звезда "Голубой лагуны".

Брук Шилдс и ее дочь Гриер

Брук Шилдс и ее муж, американский режиссер Крис Генчи, в браке с 2002 года и стали родителями двух детей — 20-летней Ровен и 18-летней Гриер. Кинорежиссер познакомился с актрисой в 1999 году на площадке Warner Bros, и они обручились в июле 2000 года во время отпуска в Мексике.

Ровен мечтала о карьере тележурналиста, а меньшая пошла по стопам Брук Шилдс, строя карьеру модели.

Напомним, младшая дочь Брук Шилдс уже надевала старое платье матери.

Также Фокус писал о новом домашнем любимце Брук Шилдс.