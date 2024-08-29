Донька Брук Шилдс "дала друге життя" її весільній сукні (фото)

Грієр Генчі випустилася зі школи. Для заходу вона обрала особливе вбрання.

Related video

59-річна американська супермодель та акторка Брук Шилдс зізналася, що її 18-річна донька Грієр Генчі одягла її весільну сукню на випускний у Верхньому Іст-Сайді на Мангеттені 11 червня, що вона назвала "моментом повного кола". Про це пише People.

Шилдс придбала корсетну сукню відтінку слонової кістки з великою кількістю криноліну та 16-футову старовинну мереживну вуаль, розроблену Гайді Вайзел, щоб одягнути її на весілля в 1997 році з колишнім чоловіком Андре Агассі.

"Вона була білішою, але минуло стільки років, що вона трохи пожовкла, що насправді було дуже приємно", — розповіла Брук.

Тепер її донька, трохи відновивши вбрання, дала йому друге життя.

У 1999 році Брук Шилдс анулювала свій шлюб з тенісним чемпіоном через його ймовірну залежність від метамфетаміну, але вона все ще вважає його "хорошим хлопцем".

"[Деякі] люди хочуть демонізувати попередні стосунки чи розірвані стосунки, і я ніколи в це не вірила. Це заслуговує на пошану", – зазначила зірка "Блакитної лагуни".

Брук Шилдс та її донька Грієр

Брук Шилдс та її чоловік, американський режисер Кріс Генчі, одружені з 2002 року і стали батьками двох дітей — 20-річної Ровен і 18-річної Грієр. Кінорежисер познайомився з акторкою у 1999 році на майданчику Warner Bros, і вони заручилися в липні 2000 року під час відпустки в Мексиці.

Ровен мріяла про кар'єру тележурналіста, а менша пішла стопами Брук Шилдс, будуючи кар'єру моделі.

Нагадаємо, менша донька Брук Шилдс уже одягала стару сукню матері.

Також Фокус писав про нового домашнього улюбленця Брук Шилдс.