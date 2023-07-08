Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Брук Шилдс показала фотографії нового домашнього улюбленця

Брук Шилдс інста, Брук Шилдс фільми, Брук Шилдс діти, Брук Шилдс зараз, Брук Шилдс новини, Брук Шилдс красуня
Фото: Instagram @brookeshields | Брук Шилдс показала нове цуценя

Знаменитість показала своїм шанувальникам нового пухнастого члена сім'ї.

Related video

58-річна американська актриса і модель Брук Шилдс поділилася з підписниками радісною новиною. Вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті серію фотографій, на яких представила світу чарівне цуценятко.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

"Світ, познайомся з Тузі, — написала зірка "Блакитної лагуни" у підписі до фотографій. — Тузі, познайомся зі світом. Ти ж знаєш, ми не можемо довго жити без щенячої любові в нашому домі".

Чорно-біла пухнаста грудка викликала безліч захоплених коментарів, зокрема від бразильської моделі Алессандри Амбросіо.

"Який милашка", — написала Амбросіо.

Брук Шилдс Fullscreen
Брук Шилдс
Фото: Instagram @brookeshields

Це не вперше, коли Шилдс демонструє любов до своїх вихованців у соціальних мережах. У лютому вона поділилася фотографією з денної прогулянки Центральним парком зі своїм собакою Пеппер. Трохи більше ніж через тиждень Шилдс повідомив в Instagram, що Пеппер померла.

"Сьогодні ми повинні були попрощатися з нашою улюбленою пухнастою дівчинкою Пеппер, вона ж "Магу". Це було найскладніше, що нам коли-небудь доводилося робити. Вона була Чистою Любов'ю. 💔🐾", — підписала вона фотографії.

Раніше Фокус писав, що Брук Шилдс показала молодшу дочку Грієр за кермом.