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Стиль жизни

Брук Шилдс показала фотографии нового домашнего питомца

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Фото: Instagram @brookeshields | Брук Шилдс показала нового щенка

Знаменитость показала своим поклонникам нового пушистого члена семьи.

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58-летняя американская актриса и модель Брук Шилдс поделилась с подписчиками радостной новостью. Она опубликовала в своим Instagram-аккаунте серию фотографий, на которых представила миру очаровательно щеночка.

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"Мир, познакомься с Тузи, — написала звезда "Голубой лагуны" в подписи к фотографиям. — Тузи, познакомься с миром. Ты же знаешь, мы не можем долго жить без щенячьей любви в нашем доме".

Черно-белый пушистый комок вызвал множество восторженных комментариев, в том числе от бразильской модели Алессандры Амбросио.

"Какой милашка", — написала Амбросио.

Брук Шилдс Fullscreen
Брук Шилдс
Фото: Instagram @brookeshields

Это не первый раз, когда Шилдс демонстрирует любовь к своим питомцам в социальных сетях. В феврале она поделилась фотографией с дневной прогулки по Центральному парку со своей собакой Пеппер. Чуть более недели спустя Шилдс сообщил в Instagram, что Пеппер умерла.

"Сегодня мы должны были попрощаться с нашей любимой пушистой девочкой Пеппер, она же "Магу". Это было самое сложное, что нам когда-либо приходилось делать. Она была Чистой Любовью. 💔🐾", — подписала она фотографии.

Ранее Фокус писал, что Брук Шилдс показала младшую дочь Гриер за рулем.