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Стиль життя

Менша донька Брук Шилдс одягла її вінтажну сукню (фото)

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Фото: Getty Images | Брук Шилдс з донькою Грієр

У вечірньому вбранні модель зʼявлялася на публіці у 2006 році.

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17-річна Грієр Генчі приєдналася до матері, акторки та моделі Брук Шилдс, 58, на червоній доріжці CNN Heroes 2023 і позичила одну з її вінтажних суконь для цієї нагоди. Про це пише Page Six.

Спадкоємиця знаменитості виглядала розкішно в чорній сукні без бретелей Річарда Тайлера, яку її мама спочатку одягла у 2006 році на балу "Карусель надії" в Беверлі-Гіллз, лише через шість місяців після народження її молодшої дочки.

Брук Шилдс з донькою Fullscreen
Брук Шилдс з донькою
Фото: Getty Images

Сама Шилдс тим часом гармоніювала зі своєю спадкоємицею в блискучій чорній сукні Ralph Lauren з двобортним пальтом у тон. Вона розпустила волосся та зробила ефектний макіяж.

Брук Шилдс у 2006 році Fullscreen
Брук Шилдс у 2006 році
Фото: Getty Images

Серед інших зірок, які були присутні на заході в Американському музеї природної історії в Нью-Йорку, були Джо Манганьєлло, Еді Фалко, Рейчел Зеглер і Аманда Сейфрід.

Брук Шилдс з донькою Fullscreen
Брук Шилдс з донькою
Фото: Getty Images

Брук Шилдс та кінорежисер Кріс Генчі, 59, одружені з 2001 року і виховують двох спільних дітей — доньок Роуен і Грієр. 20-річна Роуен мріяла про кар'єру тележурналіста, а 17-річна Грієр пішла стопами матері, будуючи кар'єру моделі.

Нагадаємо, раніше Грієр уже приміряла іншу знамениту сукню своєї мами, зʼявляючись на публіці.

Також Фокус писав про домашнього улюбленця Брук Шилдс.