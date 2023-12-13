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Стиль жизни

Младшая дочь Брук Шилдс надела ее винтажное платье (фото)

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Фото: Getty Images | Брук Шилдс с дочерью Гриер

В вечернем наряде модель появлялась на публике в 2006 году.

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17-летняя Гриер Хенчи присоединилась к матери, актрисе и модели Брук Шилдс, 58, на красной дорожке CNN Heroes 2023 и одолжила одно из ее винтажных платьев для этого случая. Об этом пишет Page Six.

Наследница знаменитости выглядела роскошно в черном платье без бретелек Ричарда Тайлера, которое ее мама сначала надела в 2006 году на бал "Карусель надежды" в Беверли-Хиллз, всего через шесть месяцев после рождения ее младшей дочери.

Брук Шилдс с дочерью Fullscreen
Брук Шилдс с дочерью
Фото: Getty Images

Сама Шилдс тем временем гармонировала со своей наследницей в блестящем черном платье Ralph Lauren с двубортным пальто в тон. Она распустила волосы и сделала эффектный макияж.

Брук Шилдс в 2006 году Fullscreen
Брук Шилдс в 2006 году
Фото: Getty Images

Среди других звезд, которые присутствовали на мероприятии в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, были Джо Манганьелло, Эди Фалко, Рэйчел Зеглер и Аманда Сейфрид.

Брук Шилдс с дочерью Fullscreen
Брук Шилдс с дочерью
Фото: Getty Images

Брук Шилдс и кинорежиссер Крис Хенчи, 59, женаты с 2001 года и воспитывают двух общих детей — дочерей Роуэн и Гриер. 20-летняя Роуэн мечтала о карьере тележурналиста, а 17-летняя Гриер пошла по стопам матери, строя карьеру модели.

Напомним, ранее Гриер уже примеряла другое знаменитое платье своей мамы, появляясь на публике.

Также Фокус писал о домашнем любимце Брук Шилдс.