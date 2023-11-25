Брук Шилдс показала редкое семейное фото с мужем и дочерьми

Звезда подиумов стала мамой двоих детей — 17-летней Гриер и 20-летней Роуэн.

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58-летняя американская супермодель и актриса Брук Шилдс поделилась семейным фото в социальных сетях во время празднования Дня благодарения 2023 года. Снимок с дочерьми и мужем звезда экрана показала своим 2 млн фолловеров в Instagram.

Шилдс улыбалась, позируя с двумя дочерьми, 17-летней Гриер и 20-летней Роуэн, и мужем Крисом Хенчи, 59, на новогоднем фото, сделанном возле украшенной елки.

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Дочь Брук Шилдс надела платье звездной мамы 22-летней давности (фото)

"Благодарна за то, что мы снова объединились и вместе — посылаем всю нашу любовь к вам и вашим сердцам", — отметила знаменитость.

Супермодель надела полностью черный наряд, обнимая младшую дочь, а старшая наследница дополняла звездную маму в темном ансамбле.

59-летний Крис был одет в светлую рубашку без галстука и пиджак для редкого семейного фото.

Брук Шилдс и ее избранник женаты с 2002 года и воспитывают общих дочерей — Роуэн и Гриер.

Брук Шилдс с семьей

Хенчи познакомился с актрисой в 1999 году на площадке Warner Bros, и они обручились в июле 2000 года во время отпуска в Мексике. Крис — сценарист и кинорежиссер.

Роуэн мечтала о карьере тележурналиста, а Гриер пошла по стопам матери, строя карьеру модели.

Брук Шилдс с дочерьми Фото: Instagram @brookeshields

Ранее Брук Шилдс была замужем за теннисным чемпионом Андре Агасси, 53, с 1997 по 1999 год.

Напомним, что Том Круз дарил Брук Шилдс на Рождество на протяжении многих лет.

Также Фокус писал о домашнем любимце Брук Шилдс.