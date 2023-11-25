Брук Шилдс показала рідкісне сімейне фото з чоловіком та доньками

Зірка подіумів стала мамою двох дітей — 17-річної Грієр та 20-річної Роуен.

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58-річна американська супермодель та акторка Брук Шилдс поділилася сімейним фото в соціальних мережах під час святкування Дня подяки 2023 року. Знімок з доньками та чоловіком зірка екрану показала своїм 2 млн фоловерів в Instagram.

Шилдс посміхалася, позуючи з двома дочками, 17-річною Грієр і 20-річною Роуен, і чоловіком Крісом Генчі, 59, на новорічному фото, зробленому біля прикрашеної ялинки.

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Дочка Брук Шилдс одягла сукню зіркової мами 22-річної давності (фото)

"Вдячна за те, що ми знову об’єдналися та разом – посилаємо всю нашу любов до вас і ваших сердець", — зазначила знаменитість.

Супермодель одягла повністю чорне вбрання, обіймаючи меншу доньку, а старша спадкоємиця доповнювала зіркову маму в темному ансамблі.

59-річний Кріс був одягнений у світлу сорочку без краватки та піджак для рідкісного сімейного фото.

Брук Шилдс та її обранець одружені з 2002 року і виховують спільних дочок Роуен і Грієр.

Брук Шилдс з родиною

Генчі познайомився з акторкою в 1999 році на майданчику Warner Bros, і вони заручилися в липні 2000 року під час відпустки в Мексиці. Кріс — сценарист та кінорежисер.

Роуен мріяла про кар'єру тележурналіста, а Грієр пішла стопами матері, будуючи кар'єру моделі.

Брук Шилдс з доньками Фото: Instagram @brookeshields

Раніше Брук Шилдс була одружена з тенісним чемпіоном Андре Агассі, 53, з 1997 по 1999 рік.

Нагадаємо, що Том Круз дарував Брук Шилдс на Різдво протягом багатьох років.

Також Фокус писав про домашнього улюбленця Брук Шилдс.