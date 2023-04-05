Брук Шилдс розповіла, що Том Круз 10 років дарував їй на Різдво.

За словами актриси, вона не розуміє, чому Том припинив це робити.

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57-річна американська актриса театру та кіно Брук Шілдс поскаржилася, що Том Круз перестав надсилати їй на Різдво кокосовий пиріг за 126 доларів, як робив це протягом 10 років, пише Рeople.

За словами знаменитості, Том щорічно відправляє тим, хто перебуває в його голлівудському колі, десерт, який випікає пекарня Доана у Вудленд-Хіллз (Каліфорнія), і вона була дуже рада такому подарунку.

"Деякий час я була в списку — у мене був хороший 10-річний пробіг, і я щороку отримувала кокосовий пиріг", — каже Шілдс. Вона уточнила, що пироги спочатку були презентами від Тома, його дружини Кеті Холмс і дочки Сурі, проте потім він прибрав імена дочки та колишньої дружини з супровідних карток, а поступово взагалі перестав відправляти частування.

"Це було від них і Сурі, так що це були вони троє, а невдовзі це були вже не Сурі і не Кеті, а тільки Том. Потім якийсь час це приходило лише від Тома, але не на кожне свято. А потім подарунки припинилися", – пояснила Шилдс.

Що стало причиною вчинку Тома, Шилдс не знає, але каже, що хоче повернути традицію.

"Це найкращий пиріг. Том, я мушу повернутися до списку пирогів", — заявила вона.

Круз та Холмс, які вперше зав'язали романтичні стосунки у 2005 році, розлучилися у червні 2012 року після п'яти років шлюбу. Востаннє Тома публічно бачили із Сурі у 2013 році, зараз же батько не бере жодної участі у вихованні доньки.

Сурі народилася в тій же лікарні, де з'явилася на світ друга дочка Шилдс та її чоловіка Крича Хенчі, Грієр, у 2006 році. Вже за рік знамениті пари влаштували спільну вечірку з нагоди дня народження дітей.

Круз та Холмс запросили Шилдс та Хенчі на своє весілля в Італії у листопаді 2006 року.

Щодо Брук зараз, то останнім часом актриса займалася просуванням свого нового документального фільму Hulu "Pretty Baby: Brooke Shields". У ньому зірка досліджує своє складне життя, яке включало зображення оголеної молодої дівчини і публічну сексуалізацію в шоу-бізнесі в підлітковому віці.

Раніше Фокус писав, що за словами Брук Шилдс, матір змушувала її зніматися в еротиці в дитинстві.