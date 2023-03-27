Брук Шилдс поскаржилася на матір, яка змушувала її зніматися в еротиці в дитинстві.

У 11 років Брук зіграла малолітню повію, а в 10 – знімалася для Playboy. Її доньки вважають, що це дитяча порнографія.

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57-річна актриса та модель Брук Шилдс відверто розповість про своє дитинство та претензії до своєї матері у новому документальному фільмі під назвою Pretty Baby, прем'єра якого відбудеться 3 квітня на сервісі Hulu. Не секрет, що Брук з дуже юного віку з'являлася у відвертих фотосесіях і в 11 років уже грала малолітню повію у фільмі 1977 року "Чарівна дитина". Про це пише Daily Mail.

Шилдс сказала, що щосили намагалася зрозуміти, чому її мати Тері Шилдс дозволила цьому трапиться і сексуально експлуатувати її з юного віку.

Брук Шилдс з матір'ю, Тері Шилдс Фото: Getty Images

А її власні дочки, 19-річна Роуен та 16-річна Грієр, навіть не можуть дивитися ранні фільми за її участю. Сама вона зізналася, що не хоче, щоб вони це бачили.

Роуен в інтерв'ю для документального фільму каже: "Це дитяча порнографія! Ви дозволили б нам зробити це" у віці 11 років?".

Сама Брук Шилдс каже, що ніколи не допустила б, щоб подібне відбувалося з її доньками.

"Мені було важко не виправдовувати перед ними свою маму, але коли вони запитали, я подумала: "О Боже, я маю це визнати". Не знаю, чому вона думала, що все гаразд", — мати Брук Шилдс померла від алкоголізму в 2012 року. Шилдс була її єдиною дитиною і раніше говорила, що не може злитися на неї, тому що її мати була дуже невпевнена в собі.

Брук Шилдс із Майклом Джексоном Фото: Getty Images

У фільмі "Чарівне дитя" 11-річній Шілдс довелося цілуватися з 27-річним Девідом Керрадайном. За її словами, її мати в цей момент була поруч, а Керрадайн заявив, що це все було "вигадкою".

Це був не вперше і не востаннє, коли ЗМІ сексуалізували її. У 1975 році у віці 10 років Брук Шілдс зі схвалення своєї матері взяла участь у відвертій еротичній фотосесії Гаррі Гросса для Playboy, знявшись оголеною. Подорослішавши, вона намагалася відсудити у журналу права на фото і негативи і програла.

У 15 років вона знялася в "Блакитній лагуні", потім вийшла "Безкінечне кохання". Слід зазначити, що всі шокуючі фільми зі Шилдсом знімалися іменитими режисерами і потім з'являлися на світових кінофестивалях на кшталт Каннського.

У тому ж році вона почала знімати посміхаючись підлітковий роман "Блакитна лагуна", в якому її персонаж часто роздягався і займався сексом зі своїм другом, який зазнав корабля, якого зіграв Крістофер Аткінс, якому тоді було 18 років.

І хоч на зйомках "Блакитної лагуни" її заміняла дублерка, Брук згадує, що творці фільму підштовхували її до справжнього роману з Крістофером Аткінсом за кадром.

Після була реклама джинсів Calvin Klein у якій Брук заявляла, що між нею та її джинсами "нічого немає".

Вона була зіркою знаменитого нічного клубу Studio 54 у Нью-Йорку, а ЗМІ описували її як "настільки красиву, що сильні чоловіки забувають струшувати попіл з сигари".

Але незважаючи на свою кар'єру, яка стартувала з відвертих фільмів, Брук Шілдс зізналася, що не займалася сексом, поки їй не виповнилося 22 роки, і хотіла б почекати ще довше.

Брук Шілдс у юності Фото: Getty Images

За чутками, її мати хотіла одружити її з якимсь принцом, надихаючись історією Грейс Келлі, яка вийшла заміж за князя Монако.

Але в результаті її охрестили "найвідомішою незайманкою Америки". А от незайманість вона втратила з ґвалтівником.

Вона не назвала його ім'я, але згадала, що він був відомий у світі кіно. За словами Шилдс, вона була з ним на вечері, а потім запропонував їй викликати таксі з його готельного номера, який він потім залишив. Шилдс каже, що її "друг" пізніше повернувся голим і раптово напав на неї.

"Він був просто на мені. Це було схоже на боротьбу", — додає вона.

Шилдс каже, що вона "завмерла" і не чинила опір, бо боялася, що він її вб'є.

"Я знала, як відокремитися від свого тіла. Я практикувалася в цьому", — згадує вона той епізод, кажучи, що потім просто сіла в таксі і плакала всю дорогу додому.

За словами Шилдс, протягом багатьох років вона відмовлялася прийняти те, що з нею сталося: "Я пила вино за вечерею. Я піднялася до кімнати. Я просто була така довірлива...".

Потім вона розповідала, що її перший секс був з однокурсником з Прінстона, актором-початківцем Діном Кейном (який згодом зіграв Супермена в серіалі "Лоїс і Кларк: Нові пригоди Супермена"), тому що їй було соромно визнати правду.

З 1997 по 1999 рік Шилдс була одружена з знаменитим тенісистом Андре Агассі. Причому її мати проти цього шлюбу.

А у 2001 році вона вийшла заміж за сценариста та режисера Кріса Хенчі, з яким познайомилася у 1999 році на зйомках серіалу "Непередбачувана Сьюзан".

У них народилися дві дочки – Роуен та Грієр – після кількох процедур ЕКЗ. Проте Брук не могла радіти материнству, бо страждала від післяпологової депресії і навіть думала про самогубство.

Брук Шилдс із доньками Фото: Instagram @brookeshields

Також у фільмі вона розповіла, що Майкл Джексон неодноразово просив її одружитися та усиновити дитину разом. Але вони просто були хорошими друзями і навіть разом ходили на одне з весіль Елізабет Тейлор.

Нагадаємо, раніше Брук Шилдс стала зіркою бренду Skims, який належить зірці реаліті-шоу Кім Кардаш'ян.