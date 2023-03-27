Брук Шилдс пожаловалась на мать, которая заставляла ее сниматься в эротике в детстве

В 11 лет Брук сыграла малолетнюю проститутку, а в 10 – снималась для Playboy. Ее дочки считают, что это детская порнография.

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57-летняя актриса и модель Брук Шилдс откровенно расскажет о своем детстве и претензиях к своей матери в новом документальном фильме под названием Pretty Baby, премьера которого состоится 3 апреля на сервисе Hulu. Не секрет, что Брук с очень юного возраста появлялась в откровенных фотосессиях и в 11 лет уже играла малолетнюю проститутку в фильме 1977 года "Прелестное дитя". Об этом пишет Daily Mail.

Шилдс сказала, что изо всех сил пыталась понять, почему ее мать Тери Шилдс позволила этому случится и сексуально эксплуатировать ее с юного возраста.

Брук Шилдс с матерью, Тери Шилдс Фото: Getty Images

А ее собственные дочери, 19-летняя Роуэн и 16-летняя Гриер, даже не могут смотреть ранние фильмы с ее участием. Сама она призналась, что не хочет, чтобы они это видели.

Роуэн в интервью для документального фильма говорит: "Это детская порнография! Вы бы позволили нам сделать это" в возрасте 11 лет?".

Сама Брук Шилдс говорит, что никогда бы не допустила, чтобы подобное происходило с ее дочками.

"Мне было трудно не оправдывать перед ними свою маму, но когда они спросили, я подумала: "О Боже, я должна это признать". Не знаю, почему она думала, что все в порядке", — мать Брук Шилдс умерла от алкоголизма в 2012 году. Шилдс была ее единственным ребенком и ранее говорила, что не может злиться на нее, потому что ее мать была очень неуверенна в себе.

Брук Шилдс с Майклом Джексоном Фото: Getty Images

В фильме "Прелестное дитя" 11-летней Шилдс пришлось целоваться с 27-летним Дэвидом Кэррадайном. По ее словам, ее мать в этот момент находилась рядом, а Кэррадайн заявил, что это все было "выдумкой".

Это был не первый и не последний раз, когда СМИ сексуализировали ее. В 1975 году в возрасте 10 лет Брук Шилдс с одобрения своей матери приняла участие в откровенной эротической фотосессии Гарри Гросса для Playboy, снявшись совершенно обнаженной. Повзрослев она пыталась отсудить у журнала права на фото и негативы и проиграла.

В 15 лет она снялась в "Голубой лагуне", затем вышла "Бесконечная любовь". Надо отметить, что все шокирующие фильмы с Шилдс снимались именитыми режиссерами и после появлялись на мировых кинофестивалях вроде Каннского.

В том же году она начала снимать ухмыляющийся подростковый роман "Голубая лагуна", в котором ее персонаж часто раздевался и занимался сексом со своим другом, потерпевшим кораблекрушение, которого сыграл Кристофер Аткинс, которому тогда было 18 лет.

И хоть на съемках "Голубой лагуны" ее заменяла дублерша, Брук вспоминает, что создатели фильма подталкивали ее к настоящему роману с Кристофером Аткинсом за кадром.

После была реклама джинсов Calvin Klein в которой Брук заявляла, что между нею и ее джинсами "ничего нет".

Она была звездой знаменитого ночного клуба Studio 54 в Нью-Йорке, а СМИ описывали ее, как "настолько красивую, что сильные мужчины забывают стряхивать пепел с сигары".

Но не смотря на свою карьеру, которая стартовала с откровенных фильмов, Брук Шилдс призналась, что не занималась сексом, пока ей не исполнилось 22 года, и предпочла бы подождать еще дольше.

Брук Шилдс в юности Фото: Getty Images

По слухам, ее мать хотела женить ее на каком-нибудь принце, вдохновляясь историей Грейс Келли, которая вышла замуж за князя Монако.

Но в итоге ее окрестили "самой известной девственницей Америки". А невинности она лишилась с насильником.

Она не назвала его имя, но упомянула, что он был известен в мире кино. По словам Шилдс она была с ним на ужине, а потом предложил ей вызвать такси из его гостиничного номера, который он затем покинул. Шилдс говорит, что ее "друг" позже вернулся голым и внезапно напал на нее.

"Он был прямо на мне. Это было похоже на борьбу", — добавляет она.

Шилдс говорит, что она "замерла" и не сопротивлялась, потому что боялась, что он ее убьет.

"Я знала, как отделиться от своего тела. Я практиковалась в этом", — вспоминает она тот эпизод, говоря, что потом просто села в такси и плакала всю дорогу домой.

По словам Шилдс, в течение многих лет она отказывалась принять то, что с ней произошло: "Я пила вино за ужином. Я поднялась в комнату. Я просто была так доверчива…".

После она рассказывала, что ее первый секс был с однокурсником из Принстона, начинающим актером Дином Кейном (который впоследствии сыграл Супермена в сериале "Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена"), потому что ей было стыдно признать правду.

С 1997 года по 1999 год Шилдс была замужем за знаменитым теннисистом Андре Агасси. Причем ее мать была против этого брака.

А в 2001 году она вышла замуж за сценариста и режиссера Криса Хенчи, с которым познакомилась в 1999 году на съемках сериала "Непредсказуемая Сьюзан".

У них родились две дочери — Роуэн и Гриер — после нескольких процедур ЭКО. Однако Брук не могла радоваться материнству, потому что страдала от послеродовой депрессии и даже подумывала о самоубийстве.

Брук Шилдс с дочками Фото: Instagram @brookeshields

Также в фильме она рассказала, что Майкл Джексон неоднократно просил ее пожениться и усыновить ребенка вместе. Но они просто были хорошими друзьями и даже вместе ходили на одну из свадеб Элизабет Тэйлор.

Напомним, ранее Брук Шилдс стала звездой бренда Skims, который принадлежит звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.