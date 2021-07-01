"Впервые для НАТО": Госдеп внес Турцию в список стран, причастных к эксплуатации детей в армии

В ведомстве заявляют, что они фиксировали вербовку и использование детей-солдат в Сирии и Ливии в 2020 году, что может еще больше усложнить отношения двух стран.

Соединенные Штаты внесли Турцию в список стран, причастных к использованию детей в армии. Об этом сообщает Reuters.

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В заявлении Госдепа указывается, что Турция минувший и нынешний год оказывает ощутимую поддержку султана Мурада в Сирии, сирийской оппозиции, которую Анкара уже давно поддерживает. А также группу, которая вербует и использует детей в качестве солдат.

"Что касается Турции, в частности… Это первый случай, когда член НАТО был включен в список детей-солдат, которые были объявлены в качестве акта по предотвращению насилия. Как уважаемый региональный лидер и член НАТО, Турция имеет возможность решить этот вопрос, вербовку и использование детей-солдат в Сирии и Ливии", — заявил представитель Госдепа.

Внесение в список грозит Турции ограничениями по оказанию помощи в области безопасности и коммерческого лицензирования военной техники. Также отмечается, что это скажется на и не без того проблемные взаимоотношения между США и Турцией. Однако на данный момент неизвестно будут ли они применены, а если да, то когда.

Напомним, отношения между США и Турцией ухудшились после приобретения Анкарой российского комплекса С-400. После этого в США признали геноцидом армян в Османской империи в 1915-1917 годах.