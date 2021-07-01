"Уперше для НАТО": Держдеп вніс Туреччину до списку країн, причетних до експлуатації дітей в армії

У відомстві заявляють, що вони фіксували вербування і використання дітей-солдатів у Сирії та Лівії в 2020 році, що може ще більше ускладнити відносини двох країн.

Сполучені Штати внесли Туреччину до списку країн, причетних до використання дітей в армії. Про це повідомляє Reuters.

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У заяві Держдепу зазначається, що Туреччина минулий і нинішній рік надає відчутну підтримку султану Мураду в Сирії, сирійській опозиції, яку Анкара вже давно підтримує. А також групу, яка вербує і використовує дітей як солдатів.

"Що стосується Туреччини, зокрема… Це перший випадок, коли член НАТО був занесений до списку дітей-солдатів, які були оголошені як акт щодо запобігання насильства. Як шановний регіональний лідер і член НАТО, Туреччина має можливість розвʼязати це питання, вербування та використання дітей-солдатів у Сирії та Лівії", — заявив представник Держдепу.

Внесення до списку загрожує Туреччині обмеженнями з надання допомоги в галузі безпеки та комерційного ліцензування військової техніки. Також наголошується, що це позначиться на і не без того проблемних взаєминах між США й Туреччиною. Однак наразі невідомо чи будуть вони застосовані, а якщо так, то коли.

Нагадаємо, відносини між США й Туреччиною погіршилися після придбання Анкарою російського комплексу С-400. Після цього в США визнали геноцидом вірмен в Османській імперії в 1915-1917 роках.