59-летняя Брук Шилдс в платье с вырезом вышла на публику (фото)
Сама Брук не появляется в сериале "Йеллоустоун", но она подружилась с его героями. Накануне актриса посетила премьеру нового сезона.
59-летняя американская актриса и супермодель Брук Шилдс продемонстрировала фигуру в стильном платье. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда "Голубой лагуны" накануне прибыла на премьеру последнего сезона сериала "Йеллоустоун" в Нью-Йорке.
Брук Шилдс позировала на красной дорожке в светло-морковном платье с глубоким декольте и вырезом под бюстом. Актриса дополнила образ парой больших очков и завершила аутфит парой ковбойских ботинок. Ее волосы были распущены и уложены легкими волнами. Звезда экрана сделала легкий макияж для премьеры сериала.
Первый эпизод второй части пятой серии выйдет в эфир в воскресенье, 10 ноября, на Paramount +.
Брук Шилдс была лишь одной из множества известных лиц, посетивших долгожданный запуск драматического сериала спустя шесть лет после его дебюта.
Сама актриса не появляется в сериале, но она подружилась с его героями. Одну из главных ролей в картине сыграл актер Кевин Костнер.
Напомним, Брук Шилдс вышла в свет в платье своей матери.
Также Фокус писал о появлении на публике Брук Шилдс и ее дочери.