59-летняя Брук Шилдс в платье с вырезом вышла на публику (фото)

Сама Брук не появляется в сериале "Йеллоустоун", но она подружилась с его героями. Накануне актриса посетила премьеру нового сезона.

59-летняя американская актриса и супермодель Брук Шилдс продемонстрировала фигуру в стильном платье. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Голубой лагуны" накануне прибыла на премьеру последнего сезона сериала "Йеллоустоун" в Нью-Йорке.

Брук Шилдс позировала на красной дорожке в светло-морковном платье с глубоким декольте и вырезом под бюстом. Актриса дополнила образ парой больших очков и завершила аутфит парой ковбойских ботинок. Ее волосы были распущены и уложены легкими волнами. Звезда экрана сделала легкий макияж для премьеры сериала.

Первый эпизод второй части пятой серии выйдет в эфир в воскресенье, 10 ноября, на Paramount +.

Брук Шилдс была лишь одной из множества известных лиц, посетивших долгожданный запуск драматического сериала спустя шесть лет после его дебюта.

Сама актриса не появляется в сериале, но она подружилась с его героями. Одну из главных ролей в картине сыграл актер Кевин Костнер.

Брук Шилдс Фото: Getty Images

Напомним, Брук Шилдс вышла в свет в платье своей матери.

Также Фокус писал о появлении на публике Брук Шилдс и ее дочери.